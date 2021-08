Der Strandticker der Lübecker Bucht informiert über die aktuelle Auslastung an den Ostseestränden von Niendorf, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin. Ziel ist es, Besucherströme zu lenken. 21 Strandabschnitte werden einzeln mit einem Ampelsystem dargestellt. In einer Übersichtskarte sind auch strandnahe Parkplätze und DLRG-Türme zu finden. Das Projekt wurde 2020 mit dem zweiten Platz der Jury und dem ersten Platz des Publikums mit dem deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet – gemeinsam mit einem Projekt in St. Peter-Ording. Kameras registrieren dort in der Fußgängerzone, an Strandübergängen und auf Parkplätzen die Bewegungen, die Daten werden digital ausgespielt. So erfahren Besucher, wie voll es wo ist. Die Strandampel der Lübecker Bucht ist im Netz zu finden unter: https://www.luebecker-bucht.guide/beachticker