Itzehoe. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und das Hauptzollamt Itzehoe haben am frühen Dienstagmorgen rund 50 Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen Gerüstbauer aus Schleswig-Holstein und seine Komplizen aus Hamburg und Bremen vollstreckt. Den Männern wird vorgeworfen, im großen Stil Schwarzarbeit betrieben und dazu ausländische Arbeitskräfte gezielt nach Deutschland eingeschleust zu haben.

Mehr als 500 Zollbeamte haben Geschäftsräume und Wohnungen in sechs Bundesländern (neben Schleswig-Holstein auch Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin) durchsucht. Neben der Sicherstellung von "umfangreichem Beweismaterial" seien auch sogenannte "vermögenssichernde Maßnahmen" vollstreckt worden – also die Beschlagnahme von Vermögenswerten.

Gerüstbau-Firma soll Schwarzarbeiter eingeschleust haben

Der 38 Jahre alte Hauptverdächtige, der als Geschäftsführer der Firma fungierte, soll zusammen mit seinen Komplizen seit August 2016 "in erheblichem Umfang Sozialabgaben vorenthalten, die Sozialkassen der Bauwirtschaft betrogen und gewerbsmäßig ausländische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik eingeschleust haben", so das Hauptzollamt. Den dadurch entstandenen Schaden beziffern die Ermittler mit rund 300.000 Euro.

Erst vor anderthalb Wochen gab es die letzten großen Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts von Schwarzarbeit: Ein Lübecker Bauunternehmer soll zudem im großen Stil Steuern hinterzogen haben.