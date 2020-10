Wacken. Das Wacken Open Air hat eine Waldfläche direkt am Festivalgelände im Kreis Steinburg gekauft. Wie die Betreiber des Festivals am Freitag verkündeten, bedeute diese Investition "nicht nur eine Erweiterung des Festivalgeländes um eine spannende zusätzliche Fläche, sondern auch den Schutz eines wertvollen Ökosystems für die Zukunft".

Der ca. 8 Hektar große Wald solle bestmöglich auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet werden und zugleich "so behutsam wie auch nachhaltig" in das Festival integriert werden.

Zudem wurde zusammen mit Forest Gum ein spezielles, umweltfreundliches W:O:A-Kaugummi produziert, das aus nachwachsenden, biologisch abbaubaren Rohstoffen hergestellt wurde. Für jede verkaufte Packung wird ein neuer Baum gepflanzt.

Millionen Metal-Fans feierten zusammen Wacken World Wide

Wegen der Corona-Pandemie konnte das weltbekannte Festival in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Also hatten die Veranstalter das Musikfest ins Internet verlegt und erreichten so Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Statt 85.000 Besuchern in der schleswig-holsteinischen Provinz, gab es elf Millionen Live-Content-Views im Internet.

Das größte Wacken aller Zeiten“ wurde vier Tage lang im kostenlosen MagentaMusik 360 Livestream gezeigt und direkt auf Fernseher, Handys, Notebooks, Tablets und Smartphones übertragen, wie die Veranstalter am Montag im schleswig-holsteinischen Wacken mitteilten.

Video: Offizieller Trailer: Wacken Open Air 2021

Erste Bands für Wacken 2021 stehen fest

Unterdessen stehen die ersten Bands für das Heavy-Metal-Festival 2021 fest. Demnach können sich die Fans unter anderem auf die Dropkick Murphys, Judas Priest und ESC-Gewinner Lordi freuen, wie die Veranstalter mitteilten.

Ende Juli 2021 soll das Festival Wacken wieder stattfinden, es ist den Angaben zufolge bereits ausverkauft.