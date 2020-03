Flensburg. Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen Wohnungen von zwölf Beschuldigten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und anderen Bundesländern durchsucht. Ihnen wird vorgeworfen, sich mit weiteren Personen im Juli 2019 in Bad Segeberg zu der rechtsextremen Gruppierung "Aryan Circle Germany" zusammengeschlossen zu haben. Das teilte das Ministerium für Inneres des Landes Schleswig-Holstein am Dienstag mit.

Durchsuchungen bei zwölf Beschuldigten

Die mutmaßlichen Mitglieder sind im Alter zwischen 19 und 57 Jahren. Der Zweck der Vereinigung bestehe darin, fremdenfeindlich motivierte Körperverletzungen und Sachbeschädigungen sowie Straftaten nach dem Waffengesetz zu begehen. Die Durchsuchungen wurden aufgrund von Beschlüssen des Amtsgerichtes Flensburg durchgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ergangen sind.

Einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg zufolge wurden bei der Razzia Speichermedien in beträchtlicher Menge sichergestellt. Außerdem seien Betäubungsmittel und einige Gegenstände gefunden worden, die unter das Waffengesetz fallen.

„Rassebewusst" Die rassistische Gruppierung Aryan Circle tritt für die Reinhaltung der Rassen ein. Übersetzt bedeutet der Name etwa Arischer Kreis. In den USA gelten die Mitglieder als gewaltbereit. Sie bezeichnen sich als „rassebewusste Gruppe von Individuen", die Interessen der Weißen über die anderer Rassen stellen. Die Mitglieder sind in der Regel mit Symbolen des Nationalsozialismus tätowiert.

In den USA entstand der Aryan Circle als Straßengang und kriminelle Organisation, die in Texas aus einer Bande von Strafgefangenen hervorging. Bei einer Ausein­andersetzung mit der Mexican Mafia starben mindestens 13 Menschen. In Deutschland haben sich bislang nach dem US-amerikanischen Vorbild einige Aryan Brotherhoods (Arische Bruderschaften) gebildet.

Teile der Gruppe waren im Oktober bereits durch gewalttätige Übergriffe und Verstöße gegen das Waffengesetz in Sülfeld aufgefallen. Marcel S., Marie P. und Daniel S. hatten Aufkleber mit rechten Parolen entlang der Hauptstraße hinterlassen, die eine Gruppe Sülfelder entfernen wollte. Diese wurden dabei von Rechten angegriffen. Der Verfassungsschutz hat die Gruppe seit Dezember im Visier.



Die Beschuldigten bekannten sich mit einem Symbol und dem Schriftzug „Aryan Circle Germany“ bereits offen zu der Vereinigung – so beispielsweise während der September-Demonstration "Deutscher Michel, wach endlich auf", die in Hamburg stattfand.