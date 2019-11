Brunsbüttel. Ein russisches Frachtschiff ist am Dienstagmittag beim Einlaufen in die Schleusenanlage des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel mit dem Schleusenleitwerk kollidiert. Während der Frachter laut Polizei nur leicht beschädigt wurde, wurden mehrere Dalben in der Schleuse vollständig zerstört, auch zwei der so genannten Reibhölzer wurden beschädigt.

Der Betrieb der Schleusenanlage wurde durch die Kollision nicht beeinträchtigt. Wie die Polizei mitteilt war vermutlich ein missglücktes Manöver, bei dem das Schiff nach Abdriften aus dem Ruder lief, für den Unfall verantwortlich. Personen wurden nicht verletzt.