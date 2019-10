Lübeck. Alles begann mit der Produktion von Wasserpfeifentabak: Nach umfangreichen Ermittlungen wird von der Staatsanwaltschaft Lübeck Anklage gegen eine Familie aus Husum und weitere sechs Personen aus ihrem Umfeld erhoben. Sie sollen eine kriminelle Vereinigung gebildet, bandenmäßige Steuerhinterziehung betrieben und Geldwäsche durchgeführt haben. Die Machenschaften der Angeklagten im Alter von 21 und 50 Jahren konnten nach umfangreichen Ermittlungen aufgedeckt werden.

Die Familie besteht aus einem Ehepaar und ihren erwachsenen Söhnen im Alter von 26 und 21 Jahren. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Seit Sommer 2017 sollen sie gemeinsam unter der Führung des 26-jährigen Sohnes mehrere Straftaten begangen haben, um das finanzielle Ansehen der Familie zu wahren. Ihnen wird insbesondere Verbrauchssteuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen.

Steuerhinterziehung mit Wasserpfeifentabak

Der 26-Jährige soll dafür zwei weitere Angeklagte aus Kiel angeleitet haben, in einer Werkstatthalle in Elmshorn Wasserpfeifentabak zu produzieren. Dieser Tabak soll anschließend in vier von der Familie betriebenen Shisha-Bars in Kiel, Elmshorn, Itzehoe und Tornesch eingesetzt und an Abnehmer weiterverkauft wurden sein – ohne, dass dafür eine Steueranmeldung erfolgte.

Den beiden Kielern (21 und 47 Jahre) wird Unterstützung der kriminellen Vereinigung und gemeinsam mit dem 26-Jährigen bandenmäßige Steuerhinterziehung in 38 Fällen vorgeworfen. Der Steuerschaden soll über 275.000 Euro betragen.

Die Mutter des 26-Jährigen muss sich neben der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche in acht Fällen verantworten. Sie soll die Gewinne aus dem Verkauf des Wasserpfeifentabaks in Höhe von mindestens 400.000 Euro verwaltet und das Geld bei Bedarf an die anderen Angeklagten verteilt sowie selbst Geld für private Zwecke entnommen haben. Ihr Sohn soll sie dabei gemeinsam mit einem anderen 21-Jährigen aus Horst unterstützt haben.

Angeklagter entführte Mann wegen Schulden

Neben der Steuerhinterziehung wird dem 26-Jährigen Kopf der mutmaßlichen kriminellen Vereinigung und vier weiteren Angeklagten erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. Am 23. Dezember 2018 sollen sie einen 26-Jährigen aus seiner Wohnung in Hannover entführt und nach Tornesch gebracht haben. Er hatte sich zuvor 100.000 Euro aus dem Vermögen der Familie geliehen.

In Tornesch sollte der Entführte seinen Vater dazu bewegen, die Schulden seines Sohnes zu begleichen und darüber hinaus weitere 32.000 Euro für erfundene Warenlieferungen zu bezahlen. Der Vater soll 50.000 Euro gezahlt und den Angeklagten weitere 50.000 Euro zugesagt haben. Daraufhin ließen sie den Hannoveraner wieder frei.

Hauptverfahren beginnt im November

Der 26-jährige Angeklagte befindet sich seit dem 2. April 2019 in Untersuchungshaft. Die VI. Große Strafkammer des Landgerichts Lübeck hat mittlerweile die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Dieses soll voraussichtlich im November 2019 beginnen.

Für erpresserischen Menschenraub muss der Angeklagte mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren rechnen. Die gesetzliche Strafe für die Bildung einer kriminellen Vereinigung beträgt eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. In besonders schweren Fällen, beispielsweise bei dem Anführer der Vereinigung, kann sich die Strafe auf eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren belaufen.

Freiheitsstrafe wegen gewerbsmäßiger Steuerhinterziehung

Geldwäsche wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren geahndet, besonders schwere Fälle mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Letzteres liegt vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt. Steuerhinterziehung wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft. Wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich "zur fortgesetzten Begehung von Steuerhinterziehung" verbunden hat, liegt ein besonders schwerer Fall vor. Das kann zu einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren führen.