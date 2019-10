Kiel. Eine Staatsanwältin muss sich seit Dienstag wegen Verdachts der Rechtsbeugung im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen möglicher Tierschutz-Verstöße vor dem Kieler Landgericht verantworten. Sie habe bei der Bearbeitung der Fälle Fehler gemacht, räumte die 44-Jährige zu Prozessbeginn ein. „Keinesfalls aber habe ich das Recht gebeugt.“ Der früheren Tierschutz-Dezernentin wird vorgeworfen, beschlagnahmte Tiere notveräußert zu haben, ohne den Besitzern zuvor die Möglichkeit des Widerspruchs eingeräumt zu haben.

Insgesamt werden der Juristin zehn Fälle aus der Zeit zwischen Ende 2011 und Anfang 2014 zur Last gelegt. „Die Angeklagte wollte ihre Stellung als Staatsanwältin dazu nutzen, das Tierschutzrecht mit Nachdruck durchzusetzen“, sagte Staatsanwalt Joachim Reinhold bei der Verlesung der Anklageschrift. „Sie entfernte sich dabei jedoch bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz.“

Verfahrensverstöße bei beschlagnahmten Tieren in neun Fällen

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe führt die Ermittlungen gegen die Kieler Kollegin. Sie soll in neun Fällen bei Notverkäufen von beschlagnahmten Tieren gegen Verfahrensvorschriften verstoßen haben. Gegen die Tierbesitzer wurde der Anklage zufolge wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz ermittelt. In einem weiteren Fall soll die Juristin „schlecht gehaltene Tiere eines Landwirts ohne förmliche Notveräußerung eigenmächtig veräußert haben“. Das begründe den „Vorwurf der Rechtsbeugung in Tateinheit mit Diebstahl“.

Zum Prozessauftakt waren auch mehrere betroffene Tierhalter im Saal 232 des Landgerichts erschienen. Sie mussten den Gerichtssaal aber vor Verlesung der Anklage verlassen, weil sie in dem Verfahren als Zeugen in Betracht kommen. Die 7. Große Strafkammer hat für den Prozess 36 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Ende März 2020 fallen.