Brunsbüttel. In der Nacht zu Dienstag sind zwölf Klimaaktivisten auf das Gelände der Düngemittelfirma Yara in Brunsbüttel gelangt. Sieben von ihnen seien sofort von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, vier Aktivisten hätten sich an ein Geländer gekettet, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Die Beamten vor Ort seien auch am Dienstagmorgen noch mit der Entfernung des Befestigungsmaterials beschäftigt, um die Aktivisten vom Gelände zu entfernen. Decken und eine ärztliche Versorgung seien bereitgestellt, da sich erste Unterkühlungserscheinungen zeigen würden. Ein weiteres unbeaufsichtigtes Betreten des Firmengeländes habe die Polizei unterbunden.

Bereits am Montag hatten mehrere Hundert Umweltschützer vor der Düngemittelfirma in Brunsbüttel für eine Agrarwende demonstriert.