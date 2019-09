Nahe. Das Oberhaupt der weltweiten muslimischen Glaubensrichtung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), Hazrat Mirza Masroor Ahmad, kommt nach Nahe im Kreis Segeberg. Seine Heiligkeit will die neue Moschee eröffnen. Am Sonnabend, 26.10.2019, 17:30 Uhr startet in der Wakendorfer Straße 11 das geistliche Leben der Muslime in der 2500-Einwohner-Dorf bei Hamburg durch. Hazrat Mirza Masroor Ahmad ist der 5. Nachfolger des AMJ-Gründers Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas und steht der weltweit größten rein religiös organisierten muslimischen Glaubensgemeinschaft vor.

Der Neubau der AMJ-Moschee in Nahe ist zweigeschossig und hat gut 200 Quadratmeter Fläche, sagte der Sprecher der Naher Gemeinde, Danial Wadood. Ein Turm und ein Minarett waren geplant, wurden aber nicht genehmigt. Das Haus ist spendenfinanziert und den Grundsätzen der Gemeinde entsprechend ohne Kredite gebaut. Um 17.30 Uhr startet der Empfang, von 18.30 bis 18.45 ist die Rezitation aus dem Koran (mit deutscher übersetzung) vorgesehen. Nach den Grußworten der geladenen Ehrengäste spricht der Kalif gegen 19.30 Uhr, danach eröffnet das orientalische Buffet.

Seine Heiligkeit Hazrat Mirza Masroor Ahmad, das Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), neben der damaligen Zweiten Bürgermeisterin Christa Götsch bei seinem letzten Besuch 2011 im Hamburger Rathaus.

Foto: Jürgen Joost

AMJ-Gemeinden sind den Christen und Juden gleichgestellt

Die AMJ wurde 1889 in Indien gegründet und ist heute in über 200 Ländern der Welt verbreitet. Sie glaubt an die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte und tritt für die Meinungs- und Religionsfreiheit ein. In bundesweit 225 lokalen Ahmadiyya-Gemeinden sind mehr als 45.000 Ahmadi-Muslime organisiert und bringen sich aktiv in die Gesellschaft ein. In Hamburg unterhalten die Ahmadi-Muslime die Fazl-e-Omar-Moschee in der Stellinger Wieckstr 24. Sie wurde 1957 eingeweiht, ist die drittälteste Moschee in Deutschland und der erste Moscheeneubau nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Ahmadi-Muslime werben mit nach eigenem Bekunden "gelebten Prinzipien von Friedfertigkeit, Reformorientierung, Transparenz, Offenheit, Dialog sowie gesellschaftlichen und sozialen Einsatz" für sich und gelten seit über 90 Jahren als Bereicherung der Bundesrepublik. Als Ergebnis dessen wurde ihr letztes Jahr als erster muslimischer Gemeinde in Bundesrepublik der Status „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ zugestanden. Sie sind damit zunächst in Hamburg und in Hessen gemeinnützig und Synagogen und christlichen Kirchen gleichgestellt.

Vergleichsweise hohes Bildungsniveau

Gemäß den Lehren des Gründers der Reformgemeinde, Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, möchte die AMJ die ursprünglichen, friedlichen und fortschrittlichen Lehren des Islam von den Verkrustungen und Irrungen der heutigen Zeit befreien. Die AMJ lehnt jegliche Gewalt im Namen von Religion ab. 45 Prozent der jugendlichen AMJ-Mitglieder haben Abitur- oder die Fachhochschulreife und liegen damit in Sachen Bildungsniveau klar über dem Durchschnitt religiöser Vereinigungen.