Geldstrafe auf Bewährung – „Doktor Seibert“ verurteilt

Pinneberg.. Wolfgang Seibert sitzt vor der Tür zum Gerichtssaal. Er ist ruhig, wirkt etwas angespannt. Leise spricht er mit dem Mann neben sich. Hans-Christoph Goßmann, Pastor in der Hamburger Jerusalem-Gemeinde. Der wird gleich gegen Seibert aussagen. Als einziger Zeuge. Wolfgang Seibert, der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Pinneberg, ist angeklagt wegen des unrechtmäßigen Tragens eines Titels.

Im Gerichtssaal sind keine Zuschauer. Staatsanwältin Anita Kuhr verliest die Anklage. Wolfgang Seibert wird vorgeworfen, am 9. September 2016 unbefugt einen akademischen Titel getragen zu haben. Es geht um einen Partnerschaftsvertrag zwischen der jüdischen Gemeinde Pinneberg und der evangelischen Jerusalem-Gemeinde in Hamburg-Eimsbüttel. Es war die erste christlich-jüdische Partnerschaft in der evangelischen Nordkirche und nach Information der Gemeinden sogar die erste deutschlandweit. Wolfgang Seibert war zur Vertragsunterzeichnung gekommen. Vor seinem Namen war ein Doktortitel gedruckt, Seibert unterschrieb. Den Titel strich er nicht durch, promoviert hatte er allerdings nie.

Die Unterschrift Seiberts liegt dem Gericht als Kopie vor. Im Internet in einem alten Gemeindebrief der Jerusalem-Gemeinde gibt es Fotos, auf denen zu sehen ist, wie „Doktor Seibert“ den Vertrag unterschreibt. So geht es im Gerichtssaal auch nicht um die Frage, ob Seibert unterschrieben hat, sondern ob er den Titel unrechtmäßig für sich in Anspruch genommen hat. Das Gericht sieht den Tatbestand als erfüllt an. Richter Jens Woywod spricht Wolfgang Seibert schuldig und verwarnt ihn. Es ist eine „Geldstrafe auf Bewährung“, so Woywod. Sollte Seibert wieder straffällig werden, kann er zu der Geldstrafe – 20 Tagessätze zu 30 Euro – noch verurteilt werden.

Wolfgang Seibert lässt das Urteil wie den gesamten Prozess über sich ergehen. Er sitzt ruhig da, spricht kein Wort. Auf die Frage, ob er sich zu den Vorwürfen äußern möchte, schüttelt er nur den Kopf. Lediglich zweimal neigt er den Kopf zu seinem Anwalt Alexander Hoffmann und flüstert ihm etwas zu.

Als strafmildernd wertet der Richter, dass Seibert, der mittlerweile Rentner ist, wohl nicht noch einmal straffällig werden wird. Und auch die Tatsache, dass er bereits mehrfach „durch die Presse gezogen wurde“ und dabei „nicht besonders nett wegkam“, wirkt sich auf seine Strafe aus. Immerhin sei diese Berichterstattung schon eine Strafe gewesen. Woywod spielt damit auf das letzte Jahr an, in dem Seibert bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ nannte ihn einen Hochstapler und brachte damit eine gewaltige Lawine ins Rollen.

Der „Spiegel“ warf Seibert, vor kein Jude zu sein, dafür ein Lügner (das Abendblatt berichtete). Seine Großeltern seien nicht, wie er behauptet hatte, Auschwitz-Überlebende. Seine Vergangenheit entpuppte sich als eine Lügengeschichte, weitere Vorwürfe durch ehemalige Weggefährten tauchten auf. Seibert trat daraufhin als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zurück. Er selbst hatte die Gemeinde 2002 gegründet und war 2003 ihr Vorsitzender geworden.

In dieser Funktion lernte er auch Pastor Goßmann kennen. Die beiden trafen sich 2009 erstmals, schildert der Pastor vor Gericht. Sie initiierten eine Partnerschaft zwischen ihren Gemeinden, die im Laufe der Jahre immer enger wurde. Der besagte Vertrag sollte das nach vielen Jahren schriftlich besiegeln. „Wolfgang Seibert hat sich mir gegenüber nie selbst als Doktor bezeichnet“, erklärt Goßmann. Dritte hätten ihn so betitelt, und er habe das danach für Plakate und Ankündigungen von gemeinsamen Veranstaltungen übernommen, schildert der Pastor weiter. Es sei in seinen Kreisen durchaus üblich, dass man mit einem Doktortitel nicht hausieren gehe, er selbst lasse seinen eigenen Titel auch immer weg.

Bei den Diskussionsrunden und Gesprächen sei der Doktortitel auch nie relevant gewesen. „Dabei war es entscheidend, dass ich Christ bin und mein Gesprächspartner zum Beispiel ein Muslim“, so Goßmann. Seibert und das Judentum lässt er in der Aufzählung weg.

Er mache sich selbst Vorwürfe, dass er Seibert nie direkt gefragt oder es überprüft habe, sagte Goßmann. „Aber hinterher ist man immer schlauer.“ Die Partnerschaft mit der Jüdischen Gemeinde in Pinneberg geht unterdessen weiter.

Nach den Plädoyers der Staatsanwältin und des Verteidigers kommt der Richter zu seiner Urteilsverkündung. „In meinen Augen ist der Tatbestand einschlägig erfüllt“, so Woywod. „Letztlich“, fügt er an, „ist es aber kein gravierender Strafbestand und damit auch keine wilde Sache.“

Seit den Schlagzeilen im vergangenen Jahr ist es ruhig geworden um Seibert, der sich früher so gern und so oft zu Wort gemeldet hat. Er hält sich aus der Öffentlichkeit fern. Das Urteil vor dem Pinneberger Amtsgericht ist nun ein weiterer Mosaikstein in der Causa Seibert und ein vorläufiger Schlusspunkt seiner Lebenslüge.