Bakterien in Ostsee Vibrionen: Badespaß in Schleswig-Holstein bleibt ungetrübt

Urlauber können in Timmendorfer Strand unbeschwert in der Ostsee baden Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Während in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Bakterien vorm Baden in der Ostsee gewarnt wird, gibt Behörde in Kiel Entwarnung.