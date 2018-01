Betäubungsmittel Drogenbilanz 2017: "Nur" zehn Tote in Schleswig-Holstein

Eine Drogenabhängige zündet sich in einem Hauseingang eine Crack-Pfeife an.

In Schleswig-Holstein starben 2017 deutlich weniger Menschen an Drogen als 2016. In Niedersachsen blieb die Zahl mit 60 Toten etwa konstant.