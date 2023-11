Schreckensbilanz bei Tempokontrolle: 72 Raser vor Schulen

Beamte überprüfen an fünf Orten im Kreis Autofahrer. Dabei gingen nicht nur Temposünder ins Netz, auch Handyvergehen wurden bestraft.

Polizisten haben in Pinneberg, Rellingen, Halstenbek, Schenefeld und Bönningstedt vor Schulen Autos und Fahrräder kontrolliert.

Kreis Pinneberg. Die Straßen vor Schulen in fünf Kommunen hat die Polizei in dieser Woche ins Visier genommen. Überprüft wurde, ob die Fahrräder der Schüler verkehrssicher sind – und ob sich Autofahrer an das Tempolimit vor den Einrichtungen halten.

Aktiv geworden ist der Brennpunktdienst des Polizeireviers Pinneberg. Die Beamten waren in Pinneberg, Rellingen, Halstenbek, Schenefeld und Bönningstedt am Werk.

Kontrollen an Schulen: Neun von zehn Fahrrädern waren in Ordnung

Was die Schüler angeht, waren die Ergebnisse erfreulich. Neun von zehn Rädern wiesen keine nennenswerten Mängel auf. Überprüft wurde hauptsächlich, ob das Vorder- und Rücklicht funktionsfähig ist. Bei den Rädern, die Mängel aufwiesen, wurden diese von den Besitzern zeitnah behoben.

Wenig erfreulich sind die Ergebnisse, was den motorisierten Verkehr angeht. 72 Autofahrer fielen durch eine teilweise deutlich überhöhte Geschwindigkeit im Umfeld der Schulgebäude auf. In 41 weiteren Fällen waren Fahrzeugführer durch die verbotene Nutzung des Handys während der Fahrt abgelenkt.

Tempokontrollen: 72 Fahrer waren zu schnell, 41 weitere durch ihr Handy abgelenkt

Vier Autofahrer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. In einem Fall besteht der Verdacht einer Urkundenfälschung. Alle Verstöße wurden konsequent geahndet. Gegen die Personen laufen jetzt Ordnungswidrigkeiten- und teilweise auch Strafverfahren.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer. Ablenkung ist eine zunehmende und oft unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr. Wer bei 50 Kilometer pro Stunde nur zwei Sekunden auf sein Handy schaut, ist fast 30 Meter im „Blindflug“ unterwegs.

Überhöhte Geschwindigkeit gilt als eine der Hauptunfallursachen

Diese 30 Meter fehlen als Reaktions- und Bremsweg. Dazu ist das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ein erhebliches Unfallrisiko, das regelmäßig ursächlich für schwere Verkehrsunfälle ist.