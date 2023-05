Elbe Wedel: Das 9-Euro-Ticket ist zurück – zumindest auf dieser Elbfähre

Auf der Elbfähre Liinsand gilt bei einer besonderen Aktion wieder das 9-Euro-Ticket. Die Fähre macht auch am Anleger Willkomm Höft in Wedel Halt.

Wedel. Das 9-Euro-Ticket ist zurück! Zumindest auf der Elbe – und nur im andauernden Monat Mai. Das teilt jetzt die Fährgesellschaft Elblinien mit, die auch am Willkomm-Höft in Wedel Halt macht. Bei der besonderen Aktion können Fahrgäste an den kommenden Sonntagen im Mai (14.05., 21.5. und 28.05.) zum Sonderpreis von 9 Euro zwischen Stade und Hamburg mit der Fähre Liinsand fahren.

Wer also gemütlich auf der Elbe schippern möchte, um etwa einen Ausflug zu unternehmen, hat am von Wedel aus gleich zwei Optionen: Entweder geht es Richtung Niedersachsen oder Hamburg mit der Lühe-Schulau-Fähre „Dat Ole Land II“ – oder die Schiffstour kann mit mit dem Kooperationspartner Elblinien unternommen werden.

Elbe: Fähre nach Hamburg – das 9-Euro-Ticket ist zurück

Dieser Preis gelte für die einfache Fahrt von Stadersand (Niedersachsen) nach Hamburg, am Anleger Fischmarkt, oder von Hamburg nach Stadersand „und ist natürlich auch gültig für alle Teilstrecken ab Lühe, Wedel und Hollern-Twielenflieth“, heißt es in der Mitteilung. Normalerweise kostet die Hin- und Rücktour zwischen Fischmarkt und Stadersand mit der „Liinsand“ 38 Euro.

Eine Online-Buchung für den Hybrid-Katamaran ist ab sofort möglich. Es kann aber auch an Bord erworben werden. Die Elblinien weisen darauf hin, dass das Ticket nicht stornierbar ist und der Fahrpreis pro Person gelte.