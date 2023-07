Verkehr iWedel: Test in Bahnhofstraße – Nun dominieren Fährräder, nicht Autos

Wedel: Ab sofort wird die Bahnhofstraße von Radfahrern und Autofahrern gemeinsam genutzt. Bürgermeister Gernot Kaser (r.) und Wedels Mobilitätsmanager Veit Krasnicki (l.) führten die Jungfernfahrt an.

Verkehr Wedel Test in Bahnhofstraße: Jetzt dominieren Räder, nicht Autos

Wedel. Symbolisch zog Wedels Mobilitätsmanager Veit Krasnicki am Freitagmorgen um 11 Uhr noch die letzte Schraube am neuen Verkehrsschild fest, das die Bahnhofstraße künftig als Fahrradstraße ausweist. Bereits tags zuvor hatte ein Markierungswagen am Donnerstag, 6. Juli, auf der Asphaltdecke leuchtend blau-weiße Radsymbole aufgetragen.

Der Verkehrsversuch zur Belebung der Wedeler Innenstadt ist gestartet. Gut 70 Radfahrer waren zur Eröffnungszeremonie am nördlichen Ende in Nähe des Rathauses gekommen, um mit Bürgermeister Gernot Kaser und Krasnicki per Rad auf der Straße zu fahren.

Wedel: Test in Bahnhofstraße – ab sofort sollen Fahrräder dominieren

„Dass heute so viele zur Eröffnung gekommen sind, zeigt doch, dass dieses Projekt viele interessiert“, sagte Kaser, der sich bei allen Mitarbeitern, den Vertretern von Wedel Marketing, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Wedel und vielen weiteren anderen Helfern bedankte, die zum Gelingen der Aktion beigetragen hätten.

Bürgermeister Gernot Kaser zerschneidet feierlich das Absperrband. Gisela Sinz (Fachbereichsleiterin Bauen und Umwelt), sowie Vertreter des Jugend- und Seniorenbeirats sind freudig gespannt. Im Hintergrund wirbt ein Banner für die Aktion.

Der Verkehrsversuch war monatelang von intensiven Diskussionen begleitet worden, in der ursprünglichen Variante sollten Autos in einer viermonatigen Testphase bis Oktober komplett aus der Innenstadt verbannt werden.

Es gab Widerstand – und den Kompromiss. Doch auch nach wie vor sollen längst nicht alle der ansässigen Geschäftsinhaber in der Bahnhofstraße restlos von dem neuen Konzept überzeugt sein.

Wedel: Verkehrsversuch in Bahnhofstraße – Radfahrer haben Vorfahrt

Radfahrer haben auf der Fahrradstraße ab sofort Vorrang und dürfen auch nebeneinander fahren – allerdings bleiben Autos in der gesamten Bahnhofstraße nach wie vor erlaubt. Das Tempo-Limit liegt bei 30 km/h. Eine Rotphase an der Ampel war vor der Jungfernfahrt abgewartet worden, dann setzte sich der Tross in Bewegung.

„Der Verkehrsversuch ist für Wedel wichtig“, so Kaser. Im Mobilitätskonzept sei bewusst festgelegt worden, „klimafreundlicher, fußgängerfreundlicher und fahrradfreundlicher werden wollen.“ Letztendlich solle es für alle Verkehrsteilnehmer sicherer in der Bahnhofstraße werden.

Die Bahnhofstraße in Wedel ist nun eine Fahrradstraße. Die Markierungen wurden am Tag vor der Eröffnung aufgetragen.

Der Autoverkehr in der Bahnhofstraße stehe nun vorläufig im Hintergrund. Kaser freue sich sehr über die Fahrradstraße. „Und bitte sagen sie es allen weiter und beteiligen sie sich bitte auch aktiv mit Rückmeldungen an die Stadt“, sagte er.

Nachdem die Jungfernfahrt beendet worden war, nutzten im weiteren Verlauf lediglich vereinzelt Radfahrer die Fahrbahn – vermutlich müssen sich die Wedeler erst noch daran gewöhnen.

Verkehrsversuch in Wedel: ADFC appeliert das Rad zu nutzen

Der ADFC Wedel appelliert auf seiner Homepage: „Es liegt wesentlich an uns, den Radlerinnen und Radlern, den Verkehrsversuch zum Erfolg zu machen. Dazu gehört, dass wir die Fahrbahn, die ja nun eine Fahrradstraße ist, auch als solche nutzen. Es gibt nun wirklich keinen Grund mehr, auf dem Gehweg zu radeln.“

Objektiv sei die Sicherheit des Radverkehrs auf der Fahrbahn gegeben. „Damit sich auch subjektiv das Gefühl von Sicherheit einstellt, muss die Präsenz von Radfahrern auf der Bahnhofstraße auch für die Autofahrerinnen bald selbstverständlich sein. Also: Runter vom Gehweg. Die Fußgängerinnen wird es freuen und der Autofahrer gewöhnt sich dran, oder meidet die Bahnhofstraße.“

Die Bahnhofstraße in Wedel teilen sich künftig Autos, Rad- und Motorradfahrer. Die Einbahnstraßenregelung bleibt bestehen. In Richtung Bahnhof müssen Radfahrer den Radweg nutzen.

Allerdings gibt es auch Kritik vom ADFC: „Wenig optimal bleibt erstmal die Situation in Gegenrichtung der Einbahnstraße. Hier muss der schmale Radweg weiterhin genutzt werden. Entschärfen lässt sich aber der mögliche Konflikt mit dem Busverkehr indem wir den Bus einfach mal vorbeifahren lassen. Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer aufeinander ist sowieso der Schlüssel für sichere und entspannte Mobilität in der Stadt.“

Wedel: Verkehrsversuch in Bahnhofstraße – Fahrräder haben Vorfahrt

Bis in das zweite Quartal 2024 hinein bleibt die aktuelle Regelung bestehen. In der kommenden Zeit werden auch datenschutzkonform Verkehrsströme zu verschiedenen Tageszeiten und an unterschiedlichen Orten innerhalb der Bahnhofstraße gemessen.

Die zweite Phase des Verkehrsversuchs beginnt dann über die Sommermonate hinweg im kommenden Jahr. Das Konzept beinhaltet dann eine autofreie Zone im Kernbereich der Bahnhofstraße. Die Details zur zweiten Phase werden nun allerdings erst sukzessive – mit laufenden Erkenntnissen aus Phase eins – gemeinsam seitens der Verwaltung mit den lokalen Gewerbetreibenden erarbeitet.

Kontakt: Mobilitätsmanager Veit Krasnicki, E-Mail: v.krasnicki@stadt.wedel.deoder Tel. 04103/707 379.