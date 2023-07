Wedeler Hafenfest: Enten-Rennen auf Elbe bringt 15.000 Euro für guten Zweck

Wedel. Bevor das Wedeler Hafenfest wegen des unerwarteten Hochwassers vorzeitig abgebrochen werden musste, konnten die Enten im Hafenbecken noch für den guten Zweck um die Wette schwimmen. Und das sehr erfolgreich, wie der Ausrichter, die Lions-Clubs Hamburg-Klövensteen und Elbmarsch, jetzt erklären.

Alle 3000 quietsch-gelbe Plastik-Enten hatten für jeweils fünf Euro einen Paten gefunden, 15.000 Euro an Spendengeld konnte eingenommen werden. Ein Großteil davon geht nun an die Tafeln in Wedel und Hamburg, deren Mitarbeiter ehrenamtlich Lebensmittel an finanziell schwächer aufgestellte Bürger verteilen.

Hafenfest in Wedel: Enten-Rennen bringt 15.000 Euro für guten Zweck

Viele Ehrenamtler der Wedeler Feuerwehr, der DLRG und des Technischen Hilfswerks unterstützten den Wettkampf der Plastik-Enten auf der 250 Meter langen Rennstrecke, die von einer Ölspurbremse auf dem Wasser eingegrenzt wurde.

Die Feuerwehr sorgte mit einem Gebläse zusätzlich für Wind und Wellen und somit für ein Vorankommen der Enten. Auf die schnellsten Enten warteten Preise, die direkt an der Kulturbühne entgegen genommen wurden oder anschließend im Autohaus Rosenbaum abgeholt werden können.

Zahl der Hilfsbedürftigen bei den Tafeln steigen stetig

Über die Einnahmen des Rennens freuen sich die Tafeln. Die Zahl der Menschen, darunter auch viele Kinder, die in Wedel und Hamburg die Unterstützung der Tafeln nachfragen, ist ständig gestiegen, nicht zuletzt wegen der Inflation und des Ukraine-Kriegs. „Hier möchten wir helfen“, sagte Sonja Dittmer vom Lions-Club Elbmarsch.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Mit dem diesjährigen Konzept gingen wir ein großes Risiko ein“, so Mathias Grimm, Präsident des LC Hamburg-Klövensteen. Denn: „Wir haben aus ökologischen Gründen nur Patenscheine für Enten verkauft. So können die Gummienten immer wieder zum Einsatz kommen.“

Hafenfest an der Elbe: Lions-Club sammelt Geld für guten Zweck

Nach anfänglicher Enttäuschung, dass keine Enten mitgenommen und bemalt werden konnten, hätten die Organisatoren an ihren Verkaufsstellen überzeugen können und seien auf breite Zustimmung für das Nachhaltigkeitskonzept gestoßen, so Grimm. Im kommenden Jahr soll das Entenrennen durch einen Kindermalwettbewerb ergänzt werden.

Das Wedeler Hafenfest dauerte drei Tage. Gefeiert wurde auf der Wiese vor der Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm-Höft. Es gab ein vielfältiges Programm aus Musik und Darbietungen auf zwei Bühnen – auch auf dem Wasser gab es Programmpunkte wie etwa Börteboot-Touren. Das Hafenfest findet einmal jährlich statt.

Nummern aller Gewinnerenten: https://www.entenrennen-wedel.org/