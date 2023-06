Sturz in Wedel: Radfahrer bei Unfall verletzt – Auto spurlos verschwunden

Ein Auto biegt ab, der Radfahrer stürzt. Doch der der Honda verschwindet in einer Sackgasse. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

In der Wedeler Rudolf-Breitscheidt-Straße ist vergeblich nach einem Auto der Marke Honda gefahndet worden (Symbolbild). .

Wedel. In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wedel ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzt hat. Der Unfall mit einem Auto ereignete sich am Mittwoch, 7. Juni, gegen 16:30 Uhr.

Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Rad den linken Radweg der Rudolf-Breitscheid-Straße aus Richtung Feldstraße kommend in Richtung B 431.

Sturz in Wedel: Unfall mit verletztem Radfahrer – Auto bleibt unauffindbar

Zwischen den Straßen Am Lohhof und Kronskamp soll dann ein abbiegender Honda CR-V den Radfahrer zu einer Bremsung gezwungen haben, woraufhin der Zweiradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Pkw kam es den Polizeiangaben zufolge nicht. Der Honda-Fahrer soll seinen Weg in die dortige Sackgasse fortgesetzt haben. Allerdings: Das Auto konnte durch den Radfahrer auch mit Unterstützung einer Unfallzeugin im Anschluss nicht gefunden werden.

Ob der oder die Autofahrerin letztlich den Sturz des Fahrradfahrers überhaupt wahrgenommen hat, werde derzeit ermittelt.. Das Polizeirevier Wedel sucht nun die Zeugin, die bei der Autosuche mitgeholfen hat, und bittet weitere Unfallzeugen sich telefonisch unter 04103/501 80.

