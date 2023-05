Elmshorn: Cathleen Sudeck macht freiwilliges Jahr bei der Feuerwehr

Elmshorn. Als erste Frau leistet Cathleen Sudeck ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn. „Ich habe viel gelernt, auch über mich selbst, und viel Selbstbewusstsein sammeln können“, so die 19-Jährige, deren Einsatz im August endet. Dann wird die Bufdi-Stelle frei. Interessierte können sich bei der Stadt Elmshorn bewerben.

„Ich würde die Stelle hier auf jeden Fall weiterempfehlen“, betont Cathleen, die vorher nur indirekt mit der Feuerwehr zu tun hatte. „Mein Vater ist in der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen“, erzählt sie.

Elmshorn: Cathleen Sudeck macht freiwilliges Jahr bei der Wehr

Über ihn und seinen Feuerwehrverteiler hat sie vom Angebot der Stadt Elmshorn erfahren und sich einfach mal beworben – erfolgreich. „Ich wusste nach meiner Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin noch nicht, was ich danach genau machen will“, erklärt Cathleen. Da kam die Stellenanzeige für den einjährigen Bundesfreiwilligendienst gerade recht.

Als Bundesfreiwilligendienstleistende unterstützt Cathleen vor allem die hauptamtlichen Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn. Sie hilft in den Schul- und Kita-Kursen zur Brandschutzerziehung, bei der Wartung der Einsatzfahrzeuge, bei den Brandschutzschulungen für Erwachsene und jeden zweiten Dienstag als Betreuerin bei der Jugendfeuerwehr.

Auch im Freiwilligendienst fährt die 19-jährige bei Einsätzen mit

„Ich fahre auch die Einsätze mit“, so Cathleen. Zuletzt zum Beispiel, als aufgrund des Verdachts auf eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg Großalarm ausgelöst wurde. „Da gab es viel zu sehen, viel Action“, sagt sie.

Aber auch kleinere Einsätze reizen sie: „Man lernt immer was dazu.“ Wenn ihr Arbeitstag in diesen Fällen mal länger als 16.30 Uhr beziehungsweise freitags 12 Uhr dauert, ist das für sie auch in Ordnung. „Die Zeit geht echt schnell rum“, sagt sie. Das benötigte Feuerwehr-Wissen bekommt Cathleen unter anderem von den hauptamtlichen Gerätewarten vermittelt – übrigens alles Männer.

Die 19-Jährige stört das überhaupt nicht: „Ich komme super mit ihnen klar, das ist echt ein tolles Team mit tollen Leuten, mit denen man Witze reißen und auch über ernste Dinge reden kann.“

Elmshorn: 19-Jährige ist in ihrer Heimatstadt Uetersen in die Feuerwehr eingetreten

Mittlerweile ist sie aber auch in die Freiwillige Feuerwehr Uetersen eingetreten und absolviert dort die Ausbildung zur Truppfrau. Nach ihrem Bufdi-Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr will Cathleen in einem Kindergarten arbeiten. Die Zeit in Elmshorn will sie aber nicht missen. „Das hat mich auch als Mensch vorangebracht“, sagt sie.

Wer Interesse an der Tätigkeit, kann sich unter Telefon 04121/231-254 bei der Stadt Elmshorn melden.