Gernot Kaser auf Wochenmarkttour: Bürgermeister stellt sich der Kritik

Nach einem Jahr im Amt will der Verwaltungschef den Wedelern etwas Manöverkritik entlocken. Diese vier Termine stehen nun an.

Wedel. Im Mai ist Wedels Bürgermeister Gernot Kaser seit einem Jahr im Amt. Nach den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit hatte er bereits betont, dass „Bürgernähe das A und O“ seiner Arbeit sei. Das gelte auch für Termine an den Wochenenden. Schließlich wollten „die Bürger den Bürgermeister sehen, ansprechen und kennenlernen. Mir machen diese Begegnungen viel Spaß“, betonte er.

In den kommenden Wochen und Monaten steht Kaser bei seiner diesjährigen Wochenmarkttour insgesamt viermal bereit, um Fragen und Anliegen der Wedeler im direkten Gespräch zu beantworten oder sie zu vernehmen. Er möchte über den direkten Kontakt Kritik, Anregungen und Hinweise aufnehmen, um sie dann im Rathaus zu verarbeiten.

Wedeler Bürgergespräche: Bürgermeister Kaser diskutiert auf Wochenmärkten

Ursprünglich waren die vier Termine erst für den Herbst vorgesehen, wegen der besseren Wetterlage möchte sich der gebürtige Österreicher aber schon lieber jetzt für ausführliche Diskussionen auf die Marktplätze in Wedel stellen: Los geht es an diesem Mittwoch, 5. April, von 10.30 Uhr an auf dem Markt am Moorweg auf Höhe Hasenknick. Etwa um 12 Uhr wird Wedels Verwaltungschef den Markt wieder verlassen.

Die anderen drei Termine folgen dann im Mai und Juni: Am Freitag, 5. Mai, verbringt Gernot Kaser geplant eineinhalb Stunden auf dem Marktplatz am Stadtteilzentrum Mittendrin (Friedrich-Eggers-Straße 77-79), um Gespräche zu führen. Unterstützt wird der 61 Jahre alte Kaser bei diesem Termin von Hartwig Ridder, Leiter des Polizeireviers Wedel.

Bürgermeister Kaser spricht in Wedel auf Märkten

„Das ungezwungene Gespräch soll die Möglichkeit bieten, wichtige Themen anzusprechen, kritisch zu hinterfragen oder einfach ein paar nette Worte zu wechseln“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wedel.

Den dritten Akt der Wochenmarkttour gibt es am Sonnabend, 27. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Markt in der Spitzerdorfstraße.

Den Schlusspunkt bildet dann Kasers Besuch am Freitag, 2. Juni, auf dem wöchentlichen Warenumschlagsplatz am Roland. Die Diskussionsrunde beginnt um 10 Uhr und soll um 11.30 Uhr ein Ende finden. Absagen und neue Termine für die Wochenmarkt-Tour werden rechtzeitig auf www.wedel.de veröffentlicht.