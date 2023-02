Kriminelle machen sich am Eingang zu schaffen. Im Gegensatz zu zwei anderen Taten in Wedel missglückte der Versuch.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in den Wedeler Famila-Markt.

Wedel Einbruch in Famila-Markt – Täter scheitern kläglich

Wedel. Einbrecher haben in Wedel vergeblich versucht, sich Zutritt zum Famila-Markt zu verschaffen. Laut Polizeiangaben machten sich die Täter in der Nacht zu Mittwoch an einem Eingang des Marktes zu schaffen.

Sie gelangten jedoch nicht in das Gebäude, sodass sie die Flucht ohne Beute antraten. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden auf den Zeitraum zwischen 21 Uhr am Dienstag und 6 Uhr am Mittwoch.

Einbruch bei Famila in Wedel: Hinweise an die Kripo in Pinneberg

Die Kriminalpolizei in Pinneberg ist für den Fall zuständig und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegen.

Im April 2021 hatten es Diebe während der Öffnungszeiten geschafft, sich Zutritt zu einem Büro im Wedeler Famila-Markt zu verschaffen. Sie ließen dort einen prall gefüllten Einkaufswagen mit Zigaretten sowie ein Mobiltelefon mitgehen.

Wedel: Vorfall im benachbarten Aldi-Markt im Oktober 2022

Im Oktober 2022 kam es zu einem Vorfall im benachbarten Aldi-Markt, wo fünf Männer zwei Paletten Getränkedosen in ihre Rucksäcke stopften. Anschließend kam es zu einer Rangelei mit dem Personal, das von anderen Kunden auf den dreisten Diebstahl aufmerksam gemacht worden war. Die Polizei konnte zwei der fünf Täter vor Ort festnehmen.

