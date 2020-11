Wedel. Wummernd schiebt sich die „MSC Soraya“ auf der Elbe Richtung Nordsee voran, das pulsierende Motorengeräusch dröhnt bis zum Ufer. „Toll, wie laut man das hört, wenn es so still ist”, sagt Wolfgang Adler, einer der „Begrüßungskapitäne“ des Willkomm Höft, und strahlt. „Ich liebe das Geräusch!“ Acht bis neun Meter messe die Schiffsschraube, der Propeller, im Durchmesser. „Fahrt über Grund sind wohl so neun Knoten, die Maschine läuft mit etwa 45 Touren”, sagt Adler.

Er sagt es aber nicht über den Lautsprecher wie sonst: Denn Corona hat die Schiffsbegrüßungsanlage verstummen lassen. In diesem Jahr das erste Mal seit 1952, als die Anlage in Betrieb ging.

Shutdown bedeutet für die Kapitäne: „Shut up!“

Wie alle anderen Beschäftigten des Restaurants Neues Schulauer Fährhaus sind die fünf Kapitäne, die die Schiffe auf der Vorbeifahrt in Wedel mit launigen Worten, Informationen und Nationalhymnen begrüßen oder verabschieden, in Kurzarbeit. Der Teil-Shutdown seit Montag, der auch die Gastrobetriebe betrifft, habe diese Maßnahme nötig gemacht, erklärt Björn Kunze vom Neuen Schulauer Fährhaus.

Nicht nur aus finanziellen Gründen: „Wir hätten trotzdem gern weitergemacht”, sagt Wolfgang Adler, „aber wir sind fünf ältere Herren, Rentner. Der Geschäftsführer wollte nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass womöglich einem von uns schlecht wird, oder einer sogar umkippt, während niemand sonst im Haus ist.”

Schon als Kind in Wedel aktiv

Er selbst ist 71 und hat vor Kurzem sein zehnjähriges Dienstjubiläum bei der Schiffsbegrüßungsanlage gefeiert. Wobei, so ganz stimmt das nicht, sagt er: „Ich habe schon als Kind, mit neun, zehn, elf Jahren, hier gearbeitet.” Damals, Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre, sei er täglich mit dem schwerstbehinderten Nachbarssohn an die Elbe gegangen, manchmal auch zum Kegeln im Keller des Restaurants – damals gab es hier noch Kegelbahnen.

„Die Kapitäne hatten damals viel mit den Gästen zu tun, und deshalb sagten sie eines Tages: Komm, schnapp dir eine weiße Mütze und ein Fernglas, geh raus auf den Ponton – der war damals natürlich viel kleiner als heute – und halt’ Ausschau. Es gab ja kein Radar oder so etwas, damals ging alles auf Sicht.” Wenn dann am Horizont ein Schiff auftauchte, spähte der kleine Wolfgang nach Namen und Flagge, sauste hinauf zum „Kapitän” und berichtete. Nicht immer eine einfache Angelegenheit, sagt er: „Bei Regen oder Nebel war das nicht ohne.”

In Windeseile habe der diensthabende Schiffsbegrüßer dann die Daten und Fakten zum Schiff heraussuchen müssen – aus Karteikarten, deren Bestand akribisch gepflegt wurde. Und das wird er noch immer. In der Kabine im Restaurant, die wie eine kleine Brücke mit großer Fensterfront vorn und „Bullaugen” hinten aussieht, steht immer noch die große Kiste, in der tausende Karten sämtlicher aktiver Schiffe aus allen 152 seefahrenden Nationen alphabetisch geordnet griffbereit stecken, viele von ihnen mit handschriftlichen Notizen.

Früher Karteikarten, heute digital

Vor allem als Backup, erklärt Adler, denn selbstverständlich sind heute alle Daten auch digital gespeichert. „Aber da muss nur mal jemand einen falschen Knopf drücken, und dann ist die ganze Kartei weg.” Er selbst, gibt er schmunzelnd zu, benutzt die Karten immer noch – viel lieber als den Computer.

Doch auch den braucht er natürlich, um weiterführende Informationen zu bekommen. „Was mich – und auch die Gäste – besonders interessiert, sind die Häfen, aus denen die Schiffe kommen, wann sie wo aufgebrochen sind, welche Häfen sie auf ihrem Weg angelaufen haben”, erzählt Adler. Die Häfen, sagt er, faszinieren ihn neben den großen Containerschiffen besonders: „Ich habe fast jeden Hafen auf der ganzen Welt besucht”, schwärmt er, „und ich kann den Gästen deshalb natürlich auch erzählen, wie es dort aussieht.”

Der Unterhaltungsfaktor ist wichtig, keine Frage, er lockt viele Besucher ans Willkomm-Höft und damit ins Schulauer Fährhaus, „was für uns natürlich der Sinn der Sache ist”, wie Sprecher Kunze sagt. Doch auch wenn Wolfgang Adler gerne den Entertainer gibt, haben ihn andere Gründe bewogen, den Job als Kapitän zu übernehmen: „Mir geht es um die Begrüßung der Seeleute, um Völkerverständigung, das ist so wichtig”, erklärt er.

Willkommensgruß auf Chinesisch

Denn nicht nur die Besucher an Land freuen sich über die Ansagen und die Nationalhymnen, die entsprechend der Schiffsbeflaggung, also dem Heimathafen, über die Lautsprecher abgespielt werden. Auch für die Crews sei das ein schöner Moment, glaubt Adler. „Manchmal bekommen wir etwa über Funk die Nachricht, dass viele Philippinos an Bord seien, die so gerne ihre Hymne hören würden. Natürlich spielen wir die dann auch, und zum Dank gibt’s dann ordentliches Tuten.” Der Wunsch ist kein Problem heutzutage, es genügt ein Knopfdruck am Computer.

In Adlers Kindheit sah das noch anders aus: Hier war Schallplatte angesagt, „und viele Hymnen wurden extra für die Begrüßungsanlage aufgenommen, die gab es ja gar nicht auf Platte”, erzählt der 71-Jährige. Für China und Japan wurde auch gleich noch der Willkommensgruß in Landessprache ins Vinyl gepresst – „der Kapitän damals konnte ja kein Chinesisch oder Japanisch”.

Aber ein chinesischer Küchenhelfer beherrschte Mandarin, und einer der Stammgäste im Restaurant war Konsul – später Außenminister – an der japanischen Botschaft. „Der schickte einen seiner Mitarbeiter ins Studio”, lacht Adler.

Dippen der Flagge per Knopfdruck

Und noch etwas geht heute viel einfacher: Das Dippen der entsprechenden Flagge am großen Mast. „Als ich ein Junge war, war da noch ein Holzmast, an dem ich die Flaggen hochziehen musste, nachdem ich dem Kapitän Meldung gemacht hatte. Der wurde aber 1962 bei der großen Flut weggespült.” Im Jahr 2020 ist der Mast aus Metall, das Hissen und Dippen funktioniert automatisch. Doch auch die moderne Technik hat ihre Tücken: Einige Lampen sind kaputt. Deshalb soll die Corona-Zwangspause auch zum Austausch genutzt werden.

Daneben gebe es noch die eine oder andere Reparaturarbeit, ein wenig Ausmisten, Sortieren, sagt Björn Kunze vom Neuen Schulauer Fährhaus, doch ansonsten „sperren wir hier zu”. Grundsätzlich hält er die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung für wichtig und richtig, „aber dass es wieder vor allem die Gastronomie trifft, ist schon hart. Wir haben so viel in Lüftungsanlagen und Schutzkonzepte investiert, und es gab nicht einen einzigen Infektionsfall.”

Um den Spazierenden dennoch etwas bieten zu können, wurde am Dienstag die Fischbude wiedereröffnet. Täglich von 12 bis 18 Uhr gibt es hier nun wieder Snacks zum Mitnehmen – und auf Vorbestellung (Telefon: 04103/ 92000) auch größere Speisen wie ganze Enten oder Gänse für den Verzehr zuhause. Noch hofft Kunze, dass im Dezember auch das Restaurant wieder öffnen kann – gerade dieser Monat garantiert normalerweise wegen der Weihnachts- und Silvesterfeiern hohe Umsätze. Wenn nicht, sollen festliche Speisen zum Abholen angeboten werden. „Gerade dieses Jahr soll das Fest doch entspannt sein”, sagt er, „und da wäre beispielsweise ein Filet Wellington, das in unserer Küche fertig gemacht wird, doch eine wunderbare Sache”.

Doch vielleicht kann die eine oder andere Weihnachtsfeier stattfinden, das Neue Schulauer Fährhaus seine Türen wieder öffnen. Wenn es so weit ist, wird auch aus den Lautsprechern der Schiffsbegrüßungsanlage wieder Schnack von fernen Meeren, Schiffslängen und Ladungen, Kapitänen und Knoten erklingen. Und natürlich: Musik. „Am ersten Tag sind wir wieder dabei”, verspricht Wolfgang Adler. Und fügt hinzu: „Wir können es kaum erwarten.”