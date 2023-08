Fußball Oberliga: Ausgerechnet in Altona, Union holt ersten Punkt

Tornesch. Glühende Wangen, leuchtende Augen. Ein „Kindergarten“ im Glücksgefühl. Das 1:1 (1:0) auswärts gegen Altona 93, schöner als jedes Weihnachtsgeschenk. Die vor Saisonbeginn mit allen Risiken und Nebenwirkungen verjüngten Oberliga-Fußballer von Union Tornesch feiern ihren ersten Punktgewinn im laufenden Spielbetrieb.

Fußball Oberliga: Die Vertretungstrainer Veselinovic und Ahrens sind stolz aufs Team

„Wir sind unfassbar stolz auf die Jungs“, sagten Danilo Veselinovic und Christian Ahrens, die an Stelle von Chefcoach Martin Schwabe – kurze Auszeit nach einem Trauerfall im engsten Familienkreis – an der Seitenlinie amtierten. Dabei fehlten noch diverse Akteure, die sich der geneigte Fan sehr wohl in der Startelf vorstellen kann (Phillip Kuschka, Patrice Meyer, Piet Scobel, Maik Stahnke).

„Halt den Mund.“ Der nach Roter Karte für ein Spiel auf die Tribüne verbannte AFC-Coach Andreas Bergmann legte sich zwischendurch (55.) mit einem Zuschauer an. Bergmanns Gereiztheit rührte daher, dass seiner Mannschaft gegen den krassen Außenseiter fast gar nichts einfiel.

Schon in der zweiten Minute liefert von Sobbe die Flanke für Schmahls 1:0

Die Irritationen begannen schon damit, dass sich die Altonaer in der zweiten Minute überraschen ließen. Rechtsverteidiger Konrad von Sobbe lieferte die Maßflanke, die Jesse Schmahl zum 1:0 der Gäste einköpfte. Vorübergehend wurde es still im weiten Rund. Die AFC- Fans unter den über 1000 Besuchern regten sich erst wieder bei einem Pfostenschuss ihrer Mannschaft (20.). Am Ende schickten sie ihr Team mit deutlichen Unmutskundgebungen in den Feierabend.

Währenddessen lachte Morris von Winckelmann mit der Nachmittags-Sonne um die Wette. Der schnelle Stürmer kündigte eine feuchtfröhliche dritte Halbzeit an, spontane Idee: das Elmshorner Hafenfest. Eine starke Szene gab’s von ihm in der 80. Minute zu sehen, als er sich mit Tempo zwischen zwei Bewachern hindurch den Weg zum Tor bahnen wollte. Gideon Baur brachte ihn rüde zu Fall. Der AFC-Verteidiger sah die Gelb-Rote Karte, als er in der 90. Minute an der Mittellinie auch noch gegen Luca Heinichen hart einstieg.

Ex-SVR-Talent Glissmann erzielt den Ausgleich für die Gastgeber

Gefährlich für den AFC wurde es zudem in der 71. Minute, als ein Klärungsversuch von Verteidiger und Torwart an der Seitenlinie fast zum Bumerang wurde. Tim Witte rannte dem Ball hinterher und holte immerhin noch einen Eckball heraus. Überhaupt blieben die Tornescher läuferisch, kämpferisch und in der Umsetzung der taktischen Anweisungen nichts schuldig. Dass sie sich nicht immer geschickt anstellten und beim Ausgleich auf ihrer linken Seite zu viel Freiraum gestatteten, war ihrer Unerfahrenheit und einem gewissen AFC-Format geschuldet. Lenny Glissmann, früheres Talent des SV Rugenbergen, das bei Holstein Kiel nicht glücklich wurde, war beim Flachpass in die Mitte einen Schritt früher als seine Gegenspieler am Ball (1:1/74.).

Weiß und von Sobbe verhindern in der Schlussphase ein zweites Altonaer Tor

Bergmann und sein Kontrahent auf der Tribüne versöhnten sich wieder. Ihrem ersten Torjubel sollte allerdings kein zweiter folgen. Das lag an Konrad von Sobbe, den Veselinovic und Ahrens später als besten Mann lobten. Erst landete ein Altonaer Kopfball am Lattenkreuz. Den nachfolgenden Kopfball schlug von Sobbe von der Torlinie. In der 79. Minute war das die Szene des Spiels. Torwart Adrian Weiß drehte noch einen Freistoß von Bujar Sejdija um den Pfosten (90.+2), dann lagen sich (nicht nur) Morris von Winckelmann und Adrian Ghadimi in den Armen.

Für Christian Ahrens war es ein „beflügelndes Erlebnis, das unser Selbstbewusstsein stärkt“, wobei alle wissen, dass der FC Union neben dem Düneberger SV weiterhin als klarer Abstiegskandidat gilt. Wer jedoch die Tornescher unterschätzt, nimmt damit für sich die Möglichkeit auf ein „blaues Wunder“ in Kauf.

Altona 93 – Union Tornesch 1:1. Tore: 0:1 Schmahl (2.), 1:1 Glissmann (74.).

Gelb-Rote Karte: Baur (Altona/90.).

Union Tornesch: Weiß – von Sobbe, Korth, Maack, Ay (81. Stolzenburg) – Werning (61. Heinichen), Schmahl (89. Ahrens) – Shamoyan (61. Ghadimi), Orhan, Witte – von Winckelmann.

Schiedsrichter: Voß (TuS Dassendorf). Zuschauer: 1008. Unterhaltungswert: niedrig.