Fußball: 1:3 in Niendorf, aber Union lässt den Kopf nicht hängen

Hamburg/Tornesch. Schon die dritte Woche in Folge eine Enttäuschung hinnehmen zu müssen, hinterlässt bei den Ober­liga-Fußballern des FC Union Tornesch bislang keine nachhaltigen Spuren. Nach der 1:3 (1:1)-Niederlage beim Niendorfer TSV saß ein Großteil der Mannschaft nach Spielende noch in der Kabine zusammen. Und dabei waren fast durchweg freundliche Gesichter zu sehen.

Fußball Oberliga: Martin Schwabe kassiert Gelb und muss die Teamkasse auffüllen

Auch Martin Schwabe lächelte, obwohl er sich während der 90 Minuten eine Unbeherrschtheit eingestehen musste. In der 82. Minute hatte er die Gelbe Karte gesehen, nachdem er sich beim Schiedsrichter über das Ausbleiben eines Abseitspfiffes beschwert hatte. Dafür musste Schwabe hinterher die Mannschaftskasse der Tornescher auffüllen. „Ist mir ewig nicht passiert, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern“, erklärte der Coach.

Der musste in anderer Hinsicht wahrlich kaum Kritik üben. Der Tabellenvorletzte zeigte am Sachsenweg gegen den neuen, mit Dassendorf und Altona 93 punktgleichen Zweiten (alle neun Zähler) eine couragierte Vorstellung. Wie Martin Schwabe fand, die beste in den drei vorangegangenen, doch so glücklos abgeschlossenen Oberliga-Begegnungen.

Der Coach sieht eine positive Entwicklung im Spiel seines Teams

„Aber es nützt alles nichts, wenn es am Ende nicht ganz reicht“, sagte Schwabe. „Wir machen unbeeindruckt weiter und arbeiten an unseren Schwächen“, so der Coach, der von seiner Truppe auch eine Reihe vielversprechender Aktionen geboten bekam, die auf eine Weiterentwicklung im Aufgebot schließen lassen. Knackpunkt des Matches in Niendorf sei Schwabes Ansicht nach eine Situation unmittelbar vor der Pause gewesen, als Niendorf einen von Torhüter Adrian Weiß verursachten Strafstoß zum Ausgleich nutzte.

In der Partie am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den starken Aufsteiger ETSV Hamburg (10.) hofft Union nun aufs erste Erfolgserlebnis. Warum die Zuversicht? Zum Oberliga-Auftakt hatte es das Team mit dem wohl größten personellen Aderlass der Klasse ausschließlich mit Top-Kontrahenten zu tun bekommen.

Tore:0:1 T. Witte (20.), 1:1 Daniel Brückner (45.) , 2:1 Eric Espinoza (48.), 3:1 Leon Meyer (89.).Union: Weiß – Meyer, von Sobbe, Müller, Witte – Scobel, Stahnke, Basta – Shamoyan, von Winckelmann, Korth.