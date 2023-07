Fußball Landesliga: Überholt TBS als Aufsteiger den SSV Rantzau?

Dieses Team geht für den SSV Rantzau in die Landesligasaison 2023/2024, unten von links: Jannik Ruhser, Onur Tiryaki, Luis Witt, Niclas Pischel, Malte Ladehof, Semir Svraka, Etienne Kotzapanagiotou, Alexandros Kotzapanagiotou, Anas Alsibai, 2. Reihe v.l.: Finja Grafe (Betreuerin), Janina Westphalen (Physio), Jan Lebes (Betreuer), Otto Hartlieb (Sportlicher Leiter), Finn Krupski, Flemming Bruns, Marcus Fürstenberg (Trainer), Tobias Thiede (Co-Trainer), Rolf Steinhoff (Betreuer), 3. Reihe v.l.: Lukas Raphael, Lennart Keßner, Marvin Jensen, Torge Dötze, Ole Krupski, Bennet von Schassen, Joel Broyer, Ehsan Hedaiat. Oben v.l.: Marvin-Jay Gibau, Pepe Hartlieb, Sebastian Krabbes, Neel Weitzel, Jorrit Thieme, Joel Gibau und Mats König.

Drei Fußballteams aus dem Kreis Pinneberg starten in der Hammoniastaffel in die Landesligasaison. Was sich personell getan hat.