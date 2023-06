Fußball: Zweitligist Holstein Kiel kommt Mittwoch zum Spiel nach Barmstedt

Die Profis spielen zum 111. Geburtstag des SSV Rantzau an der Düsterlohe. Was Zuschauer in Barmstedt zudem erwarten können.

Köpfe zusammen und ab nach Barmstedt in den Kreis Pinneberg: Zweitligist Holstein Kiel absolviert am kommenden Mittwoch ein Freundschaftsspiel gegen den SVV Rantzau. (Archivbild)

Barmstedt. Besondere Anlässe benötigen auch besondere Gäste. Kein Problem für die Landesliga-Fußballer des SVV Rantzau, deren Verein in diesem Jahr seinen 111. Geburtstag feiert. Die Mannschaft von Trainer Marcus Fürstenberg hat zum Freundschaftsspiel eingeladen, und hoher Besuch aus der Landeshauptstadt hat prompt zugesagt.

Fußball Freundschaftsspiel: Mittwoch gastiert die 2. Bundesliga an der Düsterlohe

Die Zweitligakicker von Holstein Kiel werden am Mittwoch, 28. Juni, um 18 Uhr zum zweiten Mal nach 1975 auf dem Platz an der Düsterlohe ihre Visitenkarte ab- und ihre Fußballkunst zum Besten geben. So früh in der Vorbereitungsphase werden große sportliche Erkenntnisse mit Blick auf die Saison 2023/2024 auf beiden Seiten eher nicht zu erwarten sein. Aber an Tagen wie diesen sind Resultate ohnehin reine Nebensache.

So wurde 1975 für das erste Gastspiel der Störche geworben.

Foto: Seidler/Archiv

Jedenfalls werden die Barmstedter als Ausrichter gut vorbereitet dieses Sportereignis des Jahres angehen. Schließlich hat der SSV Rantzau in den vergangenen 111 Jahren reichlich Erfahrung mit dem Empfang von hochrangigen Fußball­gästen gesammelt.

So waren in den 2000er-Jahren gleich zweimal die Kiezkicker des FC St. Pauli an der Düsterlohe. Ging es 2005 im Pokal sogar um Zählbares, waren die Braun-Weißen 2012 Gratulanten zum 100. Vereinsgeburtstag.

1946 ist Hannover 96 erster prominenter Fußballgast in Barmstedt

Die Geschichte von Gastspielen prominenter Teams beim SSV begann nicht lange nach Kriegsende am 20. Oktober 1946. Hannover 96 leitete eine Serie ein, in der sich binnen zwölf Monaten Fortuna Düsseldorf, eine Kölner Stadtauswahl, der HSV, SV Mühlheim, Kilia Kiel und der VfB Lübeck anschlossen.

Seit 75 Jahren, schon kurz nach dem Kriegsende im Mai 1945, rollt der Fußball wieder beim SSV Rantzau in Barmstedt. Unter anderem war 1946 Hannover 96 zu Gast.

Foto: Seidler/Archiv

In jüngeren Jahren hießen die Gäste Altona 93 (1960, 1978), Eintracht Braunschweig (1960), HSV Altliga (1977, 1990) und FC Saarbrücken. Alles Großereignisse für die fußballbegeisterten Barmstedter.

Die Organisatoren haben auch für ein Rahmenprogramm gesorgt – es wird laut

Damit aber am Mittwoch alle auf ihre Kosten kommen, gibt es bei Einlass 16 Uhr ein Rahmenprogramm. Von 16.30 Uhr an messen sich die D-Jugend-Teams von SSV und Holstein. Die Hip-Hop-Formation des BMTV tritt auf, die Maniacs Cheerleader des EMTV zeigen, was sie drauf haben, und nach dem Spiel heizt die Rockband Thunder-Strike ein.

Tickets kosten im Vorverkauf: 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. An der Tageskasse sind 15 Euro und ermäßigt 10 Euro fällig. Vorverkaufstellen sind in Barmstedt beim Modehaus Glismann (Chemnitzstraße 2), im Tabak-Shop (Küsterkamp 1) und dem SSV-Vereinsheim (Düsterlohe 6, Telefon 04123/2529).