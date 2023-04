Fußball Landesliga: Haase entscheidet das Derby in letzter Minute

Halstenbek. Ist das Glück, das sie jahrelang im Stich gelassen hatte, zu den Landesliga-Fußballern der SV Halstenbek-Rellingen zurückgekehrt? Die elektronische Zeitmessung auf dem Jacob-Thode-Platz zeigte jedenfalls schon die 89. Minute und 23. Sekunde an, als Pascal Haase beim 2:1 (1:1) über den SSV Rantzau den Siegtreffer erzielte. Die Halstenbeker (27 Spiele/55 Punkte) sind damit in der Tabelle der Hammonia-Staffel am bisherigen Tabellenzweiten HSV Barmbek-Uhlenhorst (26/52) vorbeigezogen.

Fußball Landesliga: Mit der Niederlage ist SSV Rantzau aus dem Rennen um Platz zwei

Der SSV (26/49) ist wegen seiner schlechten Tordifferenz zu 99,99 Prozent aus dem Rennen. Die von ihren Fans mit viel Beifall bedachten SSV-Kicker blicken trotzdem schon zum jetzigen Zeitpunkt auf eine starke Runde zurück. HR-Trainer Heiko Barthel aber freut sich auf eine kleine Party mit den Spielern am kommenden Donnerstag und den Tag danach. „Ich werde dann genüsslich vom Sofa aus beobachten, wie sich die Barmbeker gegen Meister FC Alsterbrüder schlagen.“

So oder so zeichnet sich ein Gewissenskonflikt ab. Dem Halstenbeker Wunsch, das letzte Saisonspiel gegen den SC Poppenbüttel vom Sonntag, 7. Mai, wegen ihrer lange geplanten Saisonabschlussfeier auf den Sonnabend vorzuverlegen, hat der Hamburger Verband (HFV) zwar vorläufig entsprochen. Weil BU aber erst am Sonntag beim SC Nienstedten antritt, liegt die Vermutung nah, dass auch die Halstenbeker am Sonntag spielen werden.

Es gibt Probleme mit dem Termin fürs letzte Punktspiel

Das konnten die HR-Kicker ja nicht ahnen, als sie ihren Verlegungswunsch äußerten, ganz am Ende noch eine realistische Chance auf den Relegationsplatz zu haben. Dann aber hatte sie ausgerechnet der SSV Rantzau mit einem 2:1 am 2. April über BU zurück in den Sattel gehievt. HR-Spieler Niklas Siebert, dieses Mal Innenverteidiger, fordert einen „professionellen“ Umgang mit dem Thema. „Es muss doch möglich sein, zu feiern und am nächsten Tag trotzdem zu gewinnen.“

Dem Barmstedter sportlichen Leiter Otto Hartlieb ersparte die Niederlage möglicherweise eine Trainersuche. Aus beruflichen Gründen wäre es Marcus Fürstenberg nach eigener Aussage jedenfalls nicht möglich gewesen, den höheren Aufwand in der Oberliga auf sich zu nehmen. „Fürstenberg hat mir nicht gratuliert, das kenne ich anders“, wunderte sich HR-Coach Heiko Barthel. „Hallo Heiko, warte mal.“ Dann nahm Fürstenberg doch die Beine in die Hand und spurtete über den halben Platz, um dem Kollegen die Hand zu reichen.

Jannik Arnold wuchtet seinen Kopfball zum 1:1 ins Tor

Grund genug, sich aufzuregen, gab es für beide Übungsleiter genug. Schiedsrichter Daniel Gawron sah sich veranlasst, sieben Mal die Gelbe Karte zu zücken. In einer anderen Sportart schien Jannik Arnold unterwegs zu sein, als er SSV-Spielmacher Lennart Keßner in der 81. Minute mit einem Catcher-Griff zu Boden riss. Noch auffälliger war allerdings Arnolds mächtiger Satz wie mit unsichtbaren Sprungfedern unter den Stollen beim Eckball von Pascal Haase. Unhaltbar schlug Arnolds wuchtiger Kopfball zum 1:1 ein (47.). Zuvor hatte Marvin-Jay Gibau mit einem Scharfschuss von der Strafraumgrenze das 1:0 der Barmstedter erzielt (27.).

Mit einem Unentschieden wäre dem SSV Rantzau nicht geholfen gewesen

An früherer Wirkungsstätte hätte SSV-Routinier Sebastian Krabbes beinahe das 2:1 des SSV geköpft (65.). Ein Unentschieden zeichnete sich ab, als Haase doch noch aus der Drehung frei zum Schuss kam. Der Ball schlug in der linken Ecke ein. Fürstenberg zuckte mit den Schultern. „Was sollten wir machen? Mit einem Punkt wäre uns nicht gedient gewesen. Deshalb waren wir zum Schluss in der Abwehr offen.“

In der kommenden Saison wird Fürstenberg Neel Weitzel von der zweiten Mannschaft (Bezirksliga) zur Ersten hochziehen. Die Halstenbeker verpflichten Patrick Meyer (VfR Horst), verlieren aber Pascal Gerber (HT 16), Ümit Karakaya (FC Elmshorn?) und Dominik Füßmann.

Landesliga, Hammonia, Nachholspiel

SV Halstenbek-Rell. – SSV Rantzau 2:1. Tore: 0:1 M. Gibau (27.), 1:1 Arnold (47.), 2:1 Haase (90.).

SVHR: Mohr – von Aspern (65. Jobmann), Gerber, Siebert, Batista Monteiro – Clausen, Karakaya – Schramm, Haase, Nabizada (89. Ernst) – Arnold. SSV Rantzau: Ladehof – Dötze (71. Hartlieb), Thieme, Krabbes, Tiryaki (63. Lohmann) – Raphael, Krupski – M. Gibau (63. Jensen), Keßner, von Schassen (81. Witt) – Bruns (81. E. Kotzapanagiotou).