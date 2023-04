Fußball Landesliga: SVHR schlägt neuen Meister FC Alsterbrüder

Halstenbek. Es ist angerichtet. Fußball-Fans im Kreis Pinneberg freuen sich auf das Landesliga-Derby, das die SV Halstenbek-Rellingen (26 Spiele/52 Punkte) und der SSV Rantzau (25/49) am kommenden Sonnabend auf dem Jacob-Thode-Platz austragen. Der Gewinner darf sich Hoffnungen machen, den HSV Barmbek Uhlenhorst (26/52) vom zweiten Rang zu verdrängen. Erster und Meister ist der FC Alsterbrüder, dessen Siegeszug allerdings beim 1:3 (1:1) in Halstenbek endete.

Fußball Landesliga: Der neue Meister stemmt sich mit aller Kraft gegen die Niederlage

Für die Begriffe des sportlichen Leiters Oliver Berndt haftete diesem HR-Erfolg nicht der geringste Makel an: „Der FCA hat sich voll reingehängt und uns nichts geschenkt.“ Dass die Mannschaft des Fußball-Lehrers Jörn Großkopf aus Wedel auf keinen Fall verlieren wollte, hatte die 71. Minute gezeigt. Ein Abwehrspieler fuhr Niklas Siebert so brachial in die Beine, dass er die Rote Karte sah. Mit dem fälligen Freistoß scheiterte der eingewechselte Omar Nabizada am Torwart. Im Nachschuss traf Mario Riesner zum 3:1. Wie ein Keulenschlag traf den Torschützen dann allerdings die Gelb-Rote Karte, die er sich wegen zu rüden Einsteigens einhandelte (87.). Spielentscheidend war das zwar nicht mehr. Aber Riesner fehlt dadurch im Derby.

Für seinen Treffer zum 2:1 erhält Marvin Schramm ein Sonderlob

Von allen Halstenbeker Angriffen, die Oliver Berndt in diesen kampfbetonten 90 Minuten begeisterten, stach einer heraus. Das war in der 61. Minute, als Marvin Schramm einen Gegenspieler ins Leere laufen ließ und dann den Ball mit seinem „schwachen“ linken Fuß zum 2:1 im Netz unterbrachte. Gut gemacht war auch das 1:0 von Jannik Arnold nach einem Zuspiel von Ümit Karakaya (33.). In der 42. Minute köpfte Gian Luca Verago den Ball so wuchtig, dass es HR-Torwart Niklas Marten die Fäuste wegriss – 1:1.

Mehr von solchen gelungenen Aktionen wünschen die Halstenbeker den Alsterbrüdern, wenn sie am 28. April in Barmbek antreten.

SV Halstenbek-R. – FC Alsterbrüder 3:1. Tore: 1:0 Arnold (33.), 1:1 Verago (43.), 2:1 Schramm (62.), 3:1 Riesner (72.).

Rote Karte: Alsterbrüder (69.), Gelb-Rote Karte: Riesner (HR/89.).

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.