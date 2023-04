Fußball Oberliga: SV Rugenbergen muss über Ostern dreimal ran

Patrick Hoppe (r.) kehrt nach auskurierter Verletzung für die heiße Phase der Oberliga in den Kader des SV Rugenbergen zurück.

Bönningstedt. Blitzartig hat der Spielansetzer vom Hamburger Fußball-Verband auf den Ausfall der Oberliga-Partie des SV Rugenbergen (17.) am vergangenen Sonntag reagiert. Das Duell an der Ellerbeker Straße mit dem SV Curslack-Neuengamme (19.) soll am Ostersonnabend um 14 Uhr nachgeholt werden.

Für die abstiegsbedrohten Bönningstedter heißt das, dreimal binnen fünf Tagen antreten zu müssen. Bereits am Donnerstag, 6. April, kommt es um 19.30 Uhr zum Gastspiel bei Altona 93 (5.). Am Ostermontag geht die Reise in die Nordheide, wo um 15 Uhr gegen Buchholz 08 (13.) der Anpfiff ertönt.

Fußball Oberliga: SVR bestreitet Donnerstag, Sonnabend und Ostermontag Punktspiele

In dieser heißen Phase der Saison ist Trainer Nils Hachmann froh, dass ihm von einigen verletzten Spielern wieder Stürmer Patrick Hoppe zur Verfügung steht. In Buchholz soll dann auch Kapitän Sven Worthmann, der im Lotto-Pokalspiel beim TSV Sasel am 12. März (0:2) einen Außenbandriss erlitten hatte, zum Kader dazu stoßen.

Der Verlierer der Partie Union Tornesch gegen HSV III gerät in Schwierigkeiten

Der FC Union Tornesch (14.) investiert die Kraft, die noch im Team steckt, in sein Gastspiel am Donnerstag um 20 Uhr bei der HSV-Dritten (15.). Der Verlierer muss fürchten, im weiteren Saisonverlauf vom SV Rugenbergen oder von Hamm United (16.) abgefangen und auf einen Abstiegsplatz verdrängt zu werden.

Zu feiern gab es in Tornesch immerhin den Titelgewinn der Unionzweiten in der Kreisliga 1, verbunden mit dem Aufstieg in die Bezirksliga.

In der Landesliga muss HR siegen, um die letzte Chance zu wahren

Bei der SV Halstenbek-Rellingen in der Landesliga (Hammonia-Staffel) appelliert der Vereinsvorsitzende Hans Jürgen Stammer an die Akteure, den Aufstiegskampf trotz des desolaten 0:2 gegen den Niendorfer TSV II nicht abzuhaken. „Wir haben noch Chancen. Das sieht jeder, der rechnen kann.“ Gegen den Tabellenletzten Hansa 11 (Donnerstag, 20 Uhr) sind drei Auswärtspunkte somit Pflicht.

