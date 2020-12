Alexander Schäfer (43) ist Lehrer am Johann-Rist-Gymnasium in Wedel und hat das Buch Fußballheimat Schleswig-Holstein verfasst. Zu 100 Orten der Erinnerung hat der Hobbykicker Wissenswertes und auch bislang kaum Bekanntes zusammengetragen. Auch zum Elbe-Stadion, in dem er hier sitzt.