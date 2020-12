Pinneberg/Vejer de la Frontera. Das positive Fazit steht bereits fest, auch wenn Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann noch bis zum kommenden Sonntag im spanischen Oliva Nova auf der Mediterranean Equestrian Tour (MET) mehrere hochklassige Wettbewerbe bestreiten wird. Doch den Hauptprogrammpunkt ihrer Turnierreise auf die iberische Halbinsel hat die Mannschafts-Europameisterin von 2011 bereits absolviert.

Auf ihrer ersten Station der Spanienreise hat die 39-Jährige in Vejer de la Frontera mit der deutschen Equipe den Nationenpreis gewonnen. Zum Erfolg steuerte die Sportlerin aus Pinneberg-Waldenau mit dem Wallach Chesmu KJ (9) zwei fehlerfreie Ritte bei. „Damit habe ich die Freiluftsaison für mich zu einem wirklich guten Ende gebracht“, sagte Janne Meyer-Zimmermann ungeachtet der noch ausstehenden Prüfungen in Oliva Nova, darunter ein Grand Prix am Sonntag als Tour­abschluss.

Wegen starker Regenfälle wird der Nationenpreis um einen Tag verschoben

Dabei hatte die Olympiateilnehmerin von 2012 in Vejer de la Frontera mit einigen Wetterkapriolen zu kämpfen. „Der Nations Cup hätte ursprünglich schon einen Tag früher stattfinden sollen, aber an dem Tag sind dermaßen heftige Regengüsse niedergegangen, dass an ein Wettkampfspringen nicht zu denken war“, sagte Meyer-Zimmermann, zollte sogleich aber den Veranstaltern der Sunshine Tour Respekt für ihre hochklassige Anlage. „Die haben dort einen Ebbe-Flut-Platz; das ist das beste System, das du für Freiluftwettkämpfe haben kannst. Die haben das Wasser über Nacht abgepumpt und tags darauf hatten wir für den Nationenpreis beste Bedingungen.“

Ohne Fehler als erste Reiterin nimmt Janne Meyer-Zimmermann Druck von ihrem Team

Äußere Umstände, die Janne Meyer-Zimmermann sogleich für ihr Team in Form einer optimalen Ausgangslage umsetzte. „Ich war in beiden Durchgängen als erstes Mannschaftsmitglied auf dem Kurs, da haben die jeweils null Fehlerpunkte wohl schon ein wenig Druck von den anderen genommen.“ So blieb der Marburger David Will ebenfalls fehlerfrei, Marc Bettinger (Remouchamps) steuerte lediglich vier Punkte bei, Maximilian Lill (Antdorf) lieferte das Streichergebnis. Hinter Deutschland belegten Dänemark, Irland und Brasilien die Folgeplätze.

Der Bundestrainer verfolgt den Triumph am Bildschirm

Ein umjubelter Erfolg, den Bundestrainer Otto Becker nur aus der Ferne per Video verfolgen konnte. „Bereits von Donnerstag an finden in Riesenbeck die Deutschen Meisterschaften statt, da wollte unser Trainer aus verständlichen Gründen nicht riskieren, dass er wegen der Quarantänevorschriften dort nicht anwesend sein kann“, erklärte Janne Meyer-Zimmermann. Das deutsche Team wurde vor Ort in Vejer von Dietmar Gugler als Chef d’Equipe betreut und hinterließ auch ohne dessen Anwesenheit beim Bundestrainer Eindruck. Meyer-Zimmermann: „Er hat uns gesagt, dass das Zuschauen am Bildschirm sehr großen Spaß gemacht habe.“

Janne Meyer-Zimmermann verzichtet auf Start bei der DM in Riesenbeck

Stichwort Quarantäne. Ursprünglich hätte auch Janne Meyer noch in Riesenbeck bei der DM starten wollen. „Aber wir haben uns vor Augen geführt, mit welchem Stress das für Mensch und Tier

verbunden gewesen wäre“, sagte die Pinnebergerin, die mit zwei Mitarbeitern von Hof Waterkant und insgesamt fünf Pferden in Spanien ist. „Da hängen wir jetzt lieber noch eine Woche in Oliva Nova dran.“

Dann sollen andere Pferde statt Chesmu KJ ins Rampenlicht rücken. „Ich will zum Beispiel Büttners Minimax, der in Vejer nur einige Trainingsspringen bestritten hat, etwas mehr fordern; er gehört immerhin zum Bundeskader.“ Doch auch Cellagon Cascalretto sowie die Stuten Zita Blue und Leotie KJ erhalten in Oliva Nova ihre Bewegungseinheiten.