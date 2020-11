Wedel. An diesem Sonnabend, 7. November, empfangen die Zweitliga-Basketballer (Pro B) des SC Rist Wedel in der Steinberghalle den Eimsbütteler TV zu einem Geisterspiel (19 Uhr). Vorab gibt es sportlich schlechte Nachrichten: Hendrik Drescher, 20 Jahre alter Doppellizenzspieler der Hamburg Towers, hat sich beim Testspiel der Hamburger am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen – es droht das Saison-Aus. Im Herbst 2018, noch in Diensten von Alba Berlin, hatte er sich die gleiche Verletzung im linken Knie zugezogen.

Weil auch Angerer verletzt ist, denkt der Sportdirektor über eine Neuverpflichtung nach

Weil Alexander Angerer (Kreuzbandriss im Februar) wohl auch erst im Januar zur Verfügung steht, wird bei Rist über eine Nachverpflichtung nachgedacht. „Es ist sehr bitter für Hendrik. Er hat ein Spiel für uns gemacht, in dem er gezeigt hat, was er kann, und hat sich auch bei den Towers gut präsentiert. Das ist ein schwerer Schlag“, sagt Christoph Roquette, sportlicher Leiter des SC Rist. Flügelspieler Drescher (2,04 m) kam im Sommer aus Oldenburg nach Hamburg und Wedel. Beim Heimauftakt in Wedel erzielte er 22 Punkte und 6 Rebounds. „Hendriks Verletzung zwingt uns zu schauen, ob wir noch mal tätig werden, in diesen Zeiten nicht besonders leicht“, sagt Roquette.

Für Gegner ETV wird es das erste Punktspiel in dieser Saison

Der von einer Quarantäneanordnung betroffene ETV bestreitet in Wedel sein erstes Saisonspiel, das Derby ist zudem ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Thomas Trautwein war von 2013 bis 2019 Führungsfigur der zweiten Rist-Herren in der 2. Regionalliga Nord, Leonard Eckmann spielte ebenfalls einige Jahre im Jugend- und Herrenbereich der Wedeler, wie auch seine Teamkameraden Abdulai Abaker (Saison 2015/16) und Marcel Hoppe (2016/17). Vidmantas Uzkuraitis war 2016 kurz Co-Trainer. Stefan Altemüller, Assistent von ETV-Trainerin Sükran Gencay, war von 2013 bis 2019 Rist-Co-Trainer der 1. Herren, Coach der zweiten Herren und auch der Damen.