Elmshorn. Der Akku des Mobiltelefons wurde an seine Kapazitätsgrenze getrieben; der Festnetz-Apparat auf seinen Schreibtisch blieb kaum eine Minute ungenutzt. Den Montag hat Karsten Tiedemann durchgehend mit Kommunikation verbracht. Der Geschäftsführer im Kreissportverband Pinneberg war Berater, Kummerkasten und Seelsorger in einer Person. Seine Gesprächspartner aus gutem Grund nicht mehr weit vom Zustand der Verzweiflung entfernt.

„Bis ungefähr 18 Uhr hatten sich 60 Vertreter von Sportvereinen gemeldet“, sagte Tiedemann über das Anruferaufkommen am ersten Geltungstag der neuen Kreisverordnung zur Bekämpfung des Corona-Pandemiegeschehens. Allen Anrufern gemein: die Frage, ob und was sie ihren Mitgliedern an Kursen und Betätigungsmöglichkeiten anbieten dürfen.

Die Problematik liegt in einem simplen Wort verborgen: Das Regelwerk des Kreises, das sich zwingend an Formulierungen der Landesverordnung anlehnt, benutzt bei der Festsetzung des Zehn-Personen-Limits für die Anzahl gleichzeitig Sport ausübender Personen den Begriff Anlage. Nicht Sportfläche.

Die Vereine fordern schnelle Handlungssicherheit

Eine Katastrophe für Breitensportvereine, die den Mitgliedern ein verlässliches Angebot an Freizeit- und Gesundheitssport zu bieten haben. Arne Hirsch, Geschäftsführer des Elmshorner MTV, liefert ein Beispiel, wie schnell ein Verein mit einem Mal an seine Grenzen stoßen kann. „Wir haben hier im Freibereich der Vereinsanlage 16 Sportflächen eingerichtet, alle mit Abstand zueinander. Nach unserem Verständnis sind alle für sich gesehen Sportanlagen“, sagt Hirsch. „Die buchstabengetreue Auslegung der Verordnung legt aber nahe, dass die Flächen als eine einzige Anlage gelten. Wir brauchen jetzt Handlungssicherheit.“

Diese Information zu liefern oder gar eine Neuformulierung der Regeln zu erwirken, hat Tiedemann dem Landessportverband als dringlichste Aufgabe übermittelt. „Leider war man sich in Kiel dieser spezifischen Problematik bis zu unserer Intervention nicht bewusst.“

Immerhin hat der LSV am frühen Abend in einer Pressemitteilung betont, „dass auch in dieser schwierigen Phase der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Gesundheitssport nicht auf der Strecke bleiben dürfe.“ Man werde sich also bei der Landesregierung für eine Anhebung der Zehn-Personen-Grenze einsetzen.