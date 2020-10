Kreis Pinneberg erreicht Infektionswert von 50

Kiel. Der Kreis Pinneberg hat als erster in Schleswig-Holstein in diesem Herbst die Marke von 50 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen erreicht. Für den Kreis wurden am Samstag 73 Neuinfektionen gemeldet. In den letzten sieben Tagen waren es 50 je 100 000 Einwohner, wie aus Informationen des Robert Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Landesweit liegt dieser Wert demnach bei 30,37. Im Kreis Pinneberg gelten seit Samstag schärfere Corona-Maßnahmen.