Wedel. Eine ungewöhnliche Saisonvorbereitung endet für die Zweitliga-Basketballer des SC Rist Wedel an diesem Sonnabend. Vom Corona-bedingten Abbruch vor den Play-offs der Pro B im März ging es in eine Sommerpause, in der unter Auflagen dann im Juni ein Teamsport wie Basketball möglich war. In einem ungemütlichen Herbst, in dem die Fallzahlen wieder steigen, startet das Team von Cheftrainer Benka Barloschky um 19 Uhr bei den ART Giants Düsseldorf in die Saison 2020/21.

„Die Umstände sind nicht die einfachsten, aber ich bin ganz zufrieden, wie die Vorbereitung gelaufen ist“, sagt Barloschky angesichts der bekannten Pandemie-Einschränkungen, die sich in den vergangenen Monaten auch auf den Wedeler Übungsbetrieb auswirkten. Man habe „sehr viel kleinteiliger gearbeitet als sonst“, erläutert er. „Aber egal, in welcher Konstellation wir trainiert haben, wir haben immer einen Schritt nach vorne gemacht“, behauptet Barloschky, dessen Spieler durch weitere Verpflichtungen in der Bundesliga und in der NBBL beim Kooperationspartner Hamburg Towers gefordert waren und sind.

Talente sollen den nächsten Schritt machen

Flügelspieler Linus Hoffmann (17) debütierte im Dezember 2017 in der Pro B und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. „Linus macht sehr viel richtig: Im Spiel, im Training, neben dem Platz. Das hat er sich alles mit Talent und Schweiß erarbeitet. Er hat quasi auf der Position fünf angefangen und es geschafft, sich über die Vier auf die Position drei zu entwickeln“, so der sportliche Leiter des SC Rist Christoph Roquette. Von der Center-Position ging es stets ein Stückchen weiter nach außen.

Shooting Guard Osaro Jürgen Rich (22) darf noch ein Spieljahr für beide Teams auflaufen. Bisher fehlen ihm Einsätze für die Towers, da er in der Vorsaison über Monate hinweg verletzt ausgefallen war. In der Sommerpause hat er im Kraftbereich hart gearbeitet und möchte über gute Leistungen in Wedel auch im Towers-Trikots sein Debüt feiern. „Wir zählen ganz auf Jürgen, deswegen haben wir auch auf einen Amerikaner verzichtet. Wir geben ihm das Vertrauen und setzen ihm keinen Spieler vor, weil wir glauben, dass Jürgen das regeln kann“, sagt Roquette.

Wedeler haben Verträge mit Leistungsträgern verlängert

Auch die Verträge von Matej Jelovcic (21), Moritz Kröger (17) und Fabien Kondo (18), ebenfalls Power Forward, der seit 2017 gemeinsam von beiden Clubs basketballerisch ausgebildet wird, wurden verlängert. Jammal Schmedes (20), Yngve Jentz (23) und der dienstälteste Rister Aurimas Adomaitis (33) bleiben weiter an Bord. Alexander Angerer (24) ist nach Kreuzbandriss wieder fit. Simonas Paukste (16) soll langsam herangeführt werden, Auch Spielmachertalent Leif Möller (17) könnte gemeinsam mit Semjon Weilguny (18) an der Seite des bundesliga-erfahrenen Mitspielers Justus Hollatz (19) wachsen. Mario Blessing (28) ist zudem aus Bochum zurückgekehrt, Hendrik Drescher (20) wechselte aus Oldenburg nach Wedel.

Die Düsseldorfer haben sich mit mehreren erfahrenen Spielern verstärkt, darunter Shawn Gulley (Schalke), Marian Schick (Leverkusen), Mark Gebhardt (Bochum), Dennis Mavin (Frankfurt) und Andrius Mikutis (Oberwart/Österreich). „Wir sind gut über Düsseldorf informiert und gut vorbereitet, aber schauen zuerst auf uns, wollen unseren Basketball spielen und unseren Stil durchsetzen“, sagt der Rist-Coach. Mit welchem Kader er ins Rheinland fährt, entscheidet sich noch, Center Jentz hatte zuletzt Schmerzen am Fuß.