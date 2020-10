Wedel. Ein altes Sprichwort könnte den höchstklassigen Basketball-Nachwuchsteams des SC Rist Wedel für ihre nächsten Antritte in den Jugend-Bundesligen Mut machen, sie aber auch etwas unter Druck setzen. „Aus Schaden wird man klug“, heißt es in besagter Redensweise. Und Schaden erlitten haben die U16-Jungs in der JBBL und die jungen U18-Frauen in der WNBL mit ihren Auftaktniederlagen gewissermaßen. Dass sie daraus gelernt haben, werden sie nun in ihren kommenden Begegnungen beweisen müssen.

„Der Gegner war klar besser“, sagte Stephan Blode, Trainer der JBBL-Jungs, nach deren überdeutlicher 50:110-Niederlage bei den Baskets Juniors Oldenburg. Was Handlungsschnelligkeit, Athletik und Treffsicherheit anging, seien die Niedersachsen in der Halle Haarenufer seiner Mannschaft vorausgewesen. „Wir hatten in der Vorbereitung gute Gegner wie Münster, aber Oldenburg war von den Teams, gegen die wir bisher gespielt haben, würde ich sagen, das Team, das mich bisher am meisten beeindruckt hat.“

Dem Oldenburger Blitzstart ist der SC Rist nicht gewachsen

Der Oldenburger Angriff lief schon im ersten Viertel auf Hochtouren, 36 Punkte (wie auch im zweiten Abschnitt) brachten die Gastgeber zu Papier – die Rist hatte dem zu wenig entgegenzusetzen. Blode: „Ich kann nicht mal sagen, dass die Spieler ihre Köpfe haben hängen lassen oder keine Lust hatten. Natürlich nicht, sie waren supermotiviert. Sie hatten alle Bock zu spielen und haben sich alle richtig aufs Spiel gefreut“, sagte der Wedeler Trainer.

Drei Viertel lang (36:15, 36:15, 29:12) waren die Vorteile deutlich auf Oldenburger Seite angesiedelt, der Schlussdurchgang fiel da aus der Rolle und ging mit 9:8 an die Niedersachsen. „Da haben wir besser verteidigt als vorher. Wir haben den Kopf nicht hängen lassen, sondern weiter Einsatz gezeigt. Wenn man das im vierten Viertel noch macht, sieht man vielleicht auch mal besser aus als vorher. Natürlich war es auch so, dass die Oldenburger sicher nicht mehr Vollgas gegeben haben. Aber auch das muss man erst mal verteidigen“, erläuterte Blode.

Für das zweite Saisonspiel am kommenden Sonntag (18. Oktober, 12 Uhr), bei den Eisbären Bremerhaven gibt gibt der Coach seinen Jungs einen klaren Auftrag mit: „Ich will, dass das Team gegen Bremerhaven alles an Wut herauslässt, was sich jetzt nach so einem Spiel vielleicht aufgestaut hat.“

U18-Team muss beim WNBL-Auftakt gleich in die Verlängerung

Zurück in der WNBL – und das gleich mit einem Spiel mit Überlänge. Die U18-Basketballerinnen des SC Rist haben in eigener Halle gegen die Junior-Lions Academy aus Halle an der Saale mit 62:68 (55:55, 47:38, 34:30, 8:15) erst nach Verlängerung ihre Auftaktniederlage kassiert. Zum Verhängnis wurde den Schützlingen von Trainerin Constanze Wegner ein taktischer Schachzug der Gäste, die im Laufe der Partie auf eine Zonenverteidigung umstellten. „Die U18 ist das erste Jahr, in dem die Ball-Raum-Verteidigung zugelassen ist. Meinen jungen Spielerinnen fehlte noch die Erfahrung, gegen eine Zone anzugreifen“, sagte Wegner.

Wenig Milde ließ sie in einem anderen Punkt walten: „Was mich gestört hat, war, dass wir aufgehört haben zu verteidigen. Das darf nicht passieren. Egal, wie schlecht es offensiv läuft, du musst dann hinten wettmachen, was du vorne nicht reingeschmissen hast und darfst dich nicht hängen lassen“, betonte sie.

Risterinnen passen sich gut an robustere Gangart an

Im Anfangsviertel bekamen die Risterinnen gleich einen Eindruck der Gangart in der WNBL. Sie sahen sich nach zehn Minuten einem 8:15-Rückstand gegenüber, wiesen aber schon im Anschluss an die erste Pause nach, dass sie mithalten können – und noch ein bisschen mehr. „Im zweiten Viertel hat man gemerkt, dass wir gut reingekommen sind“, sagte Wegner.

Die Trainerin hatte beobachtet, wie ihre Mädchen die neuen Eindrücke schnell verarbeiteten und Gegenmaßnahmen einleiteten. Dank des 26:15 im zweiten Durchgang führte Gelb-Grün zur Halbzeit mit 34:30. Nach dem Seitenwechsel war das Team erneut voll da, überzeugte in der Verhinderung gegnerischer Korberfolge und bestimmte das Tempo. Halle reagierte und setzte den Wedelerinnen besagte Zonenverteidigung vor.

Schachzug der Gäste zeigt Wirkung

„Das hat leider genau den Effekt gehabt, den es haben sollte. Es hat das Spiel langsam gemacht und uns aus dem Tritt gebracht. Wir haben als Konsequenz daraus leider aufgehört zu verteidigen, was suboptimal war, weil wir dadurch Körbe kassierten und nicht mehr unser höheres Tempo spielen konnten“, so Wegner.

Dennoch hatten ihre Schützlinge bei Gleichstand kurz vor dem Ende des vierten Abschnitts die Gelegenheit, den Sieg einzutüten, was misslang und eine Verlängerung erforderlich machte. In der Zusatzschicht setzten sich die Gäste mit 13:7 durch. Die noch fehlende Erfahrung in der WNBL – das Los eines Neulings, das der Gegner gekonnt ausnutzte.

Topscorerin Mathilda Hähner kann mit ihren 23 Punkten nicht die Auftaktniederlage des U18-Teams in der WNBL verhindern.

Foto: Frederik Büll / HA

„Dadurch sieht man auch, dass Halle seit Jahren in der Liga vertreten ist und wir halt nicht. Ich gehe stark davon aus, dass wir auf viele Teams treffen werden, die Zone spielen“, sagte die Wedeler Trainerin. Das Gegenrezept: „Wir wollen gar nicht so viel ändern, aber die Mädels müssen darauf ein bisschen gefasster sein. Wir müssen sie ein bisschen besser darauf vorbereiten, dass sie da nicht erstarren, sondern dann einfach weiterspielen. Das ist noch ein bisschen die fehlende Souveränität“, erläuterte Wegner.

Bitter sei es zweifellos gewesen, den möglichen Punktgewinn zum Saisonauftakt abgegeben zu haben, betonte die Rist-Trainerin. „Man weiß halt nie, wo dieser Sieg am Ende fehlen könnte. Aber dann müssen wir eben andere ärgern und dort zwei Punkte holen“, sagte sie.

Am kommenden Sonntag stellen sich die Risterinnen der Aufgabe bei den ChemCats Chemnitz, die Rotenburg am ersten Spieltag klar mit 107:45 bezwangen. Doch, so unterstreicht Wegner: „Wir haben im Moment so viel mit uns selbst zu tun, um erst mal alle auf eine Wellenlänge zu bringen, so dass ich mich noch gar nicht um Gegner kümmere.“