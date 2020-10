Moorrege. Corona und kein Ende. Nun sind sogar die extrem auf Einhaltung der Hygienevorschriften bedachten Tischtennis-Sportler von Spielausfällen betroffen. Die Herren des Moorreger SV haben ihren Saisonstart in der Verbandsoberliga Nord verschoben, nachdem zwei Arbeitskollegen eines MSV-Spielers positiv auf das Virus getestet wurden. Betreuer Bent Mahnke spricht von einer „Vorsichtsmaßnahme“.

Zumindest in der Hinrunde werden keine Doppel gespielt

Uneingeschränkt hatten sich ohnehin nicht alle auf das erst am späten Donnerstag abgesagte Heimspiel gegen Aufsteiger Preetzer TSV II und die Fahrt am Sonntag zum SV Friedrichsort gefreut. Für Fabian Gill (26), Nummer zwei des Teams, ist der Spaß jedenfalls „wegen der besonderen Umstände“ etwas getrübt. Diese Umstände sehen so aus, dass die Teams zumindest bis zum Ende der Hinrunde keine Doppel mehr bestreiten. Dafür ist nicht wie bisher beim neunten Mannschaftspunkt Schluss, sondern erst, nachdem alle zwölf Einzelpartien durchgeführt wurden. Seitenwechsel sind nur ausnahmsweise gestattet, die Kontrahenten sollen vielmehr einen hohen Bogen um sich machen, sich nicht die Hände schütteln und ihre Atemwege sofort nach dem Verlassen der Box mit der obligatorischen Maske bedecken.

Das Hygienekonzept ist umfangreich und lässt noch keine Zuschauer zu

Das Konzept der Moorreger sieht konsequenten Abstand und Desinfektion der Tischplatten, Bälle und Zählgeräte vor. Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen, Besucher sind zurzeit noch nicht willkommen, höchstens 25 Personen dürfen in der Halle sein. Kuchenbüfett, gemeinsamer Kasten Bier hinterher mit den Gegnern? Alles passé. Stattdessen sind die Beteiligten angehalten, so rasch es geht das Gebäude zu verlassen.

„Ich persönlich finde mich nun mit den Rahmenbedingungen ab. Wir waren doch froh, dass es überhaupt wieder los ging“, sagt Bent Mahnke (35), der mit der MSV-Zweiten schon drei Pflichtspiele in der Landesliga Süd absolviert hat. Seinen Stammplatz bei der Ersten trat Mahnke an Michel Noack (20) ab, hinter Marcel Horns (26), Fabian Gill, Julian Malz (24), Bastian Kaland (29) und Daniel Schwarzer (19) die Nummer Sechs und neuer Kapitän des letztjährigen Aufsteigers. Der hatte beim Abbruch der Saison 19/20 den siebten Rang unter elf Teams belegt.

Für beide Verbandsoberligisten lautet Klassenerhalt das Ziel

Fabian Gill hat den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben, wie auch die Damen der FTSV Fortuna in der Verbandsoberliga Nord nicht in Gefahr geraten wollen. Der Startschuss für die Elmshornerinnen fällt am 24. Oktober bei der TTSG Urania-Bramfeld II. Das ist der Tag, an dem auch die Moorreger Herren endlich in Aktion treten wollen. Gastgeber: ebenfalls Urania, die Zweite.