Moorrege/Elmshorn. Die restlichen Gegner TTSG Urania-Bramfeld (3.), TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (5.) und SV Friedrichsort (4.) sind nicht von Pappe. Aber die Tischtennis-Herren des Moorreger SV haben den Vorteil, dreimal vor eigenem Publikum antreten zu dürfen. Plötzlich blüht sogar die Hoffnung auf den Klassenerhalt ohne Umweg (Relegation), nachdem der Aufsteiger (14:20 Punkte) in die Verbandsoberliga von seiner Gastspielreise durch den Osten vier statt erwarteter zwei Zähler mitgebracht hat. Das leichtere Restprogramm spricht indes weiterhin für den Walddörfer SV (13:19). „Mit unseren Fans im Rücken schaffen wir vielleicht die Sensation.“ MSV-Kapitän Bent Mahnke verkörpert Kampfeslust vor dem Vergleich am Sonnabend, 14 Uhr, mit den im Titelrennen chancenlosen Bramfeldern.

Marcel Horns ist wieder einsatzbereit

Die leise Zuversicht beruht darauf, dass die Moorreger im Gegensatz zum 2:9 im Hinspiel dieses Mal ihren Spitzenspieler Marcel Horns, der am 24. November 2019 krankheitsbedingt gefehlt hatte, aufbieten können. Und auch auf der guten Stimmung und der Disziplin, die im Team herrschen. „Bettruhe um Mitternacht.“ Als Mahnke nach dem 9:5 auswärts über den SC Parchim zum Zapfenstreich blies, gab es jedenfalls keinen, der sich in einer Greifswalder Pension nicht daran hielt.

Mit Zapfenstreich gibt’s auch in Greifswald zwei Punkte

Ausgeschlafen gewannen die Moorreger dann auch beim Tabellenvorletzten TTC Greifswald 9:1. Überraschend in dieser Partie war nur, dass sich Marcel Horns und Fabian Gill wie schon in Parchim im gemeinsamen Doppel eine Niederlage leisteten. Daniel Schwarzer und Bent Mahnke hatten als Doppel drei dafür gesorgt, dass sich das Blatt gegen den SCP nach einem 0:2-Rückstand noch wendete. Der solo stark auftrumpfende Fabian Gill (2:0) sowie Julian Malz (2:0), Daniel Schwarzer (2:0), Marcel Horns (1:1) und Mahnke (1:0) trugen die restlichen Zähler zum unerwarteten Erfolg zusammen, während der von einem geschäftlichen Termin in Polen direkt angereiste Bastian Kaland – Industriekaufmann – auf verlorenem Posten stand.

Die ganze Unzufriedenheit der Parchimer tags zuvor mit dem Spielverlauf kam zum Ausdruck, als Lars Jetter seinen Schläger im Duell mit Mahnke (0:3) zu Boden schleuderte und so demolierte. Mit einem Ersatzholz erging es ihm dann auch gegen Schwarzer nicht besser.

FTSV Fortuna bangt um Platz sieben

Relegationsplatz acht würden die Moorreger Herren keineswegs als Misserfolg werten, während die Damen von FTSV Fortuna Elmshorn (15:19 Punkte) die Entscheidungsspiele am 9./10. Mai unbedingt vermeiden wollen. Die Entscheidung darüber fällt vermutlich am 4. April – dem vorletzten Spieltag – gegen Voran Ohe (14:16), nachdem die Elmshornerinnen gegen zwei Spitzenteams keinen Boden gutmachen konnten.

Das 5:8 an den Platten des VfL Kellinghusen war davon geprägt, dass Spitzenspielerin Berit Zuna nach dem hauchdünn gewonnenen Doppel mit Finja Wieckhorst im Gegensatz zu Jasmina Plieschke (2:1), Regine Mohr (1:1) und Wieckhorst (1:2) in den Einzeln leer ausgegangen war. Mohr und die für Wieckhorst eingesetzte Femke Thomsen leisteten dann einen Tag später gegen Titelanwärter TSV Schwarzenbek II erfolgreich Widerstand (2:8).