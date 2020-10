Tornesch/Rellingen. Bernd Ruhser bleibt seiner Linie treu. Schon in der Saisonvorbereitung hat sich der Trainer der Tornescher Oberliga-Fußballerinnen öffentlich kein Saisonziel entlocken lassen. Nach zwei Spieltagen steht der FC Union mit sechs Punkten als eines von drei Teams mit optimaler Punktausbeute oben in der Tabelle. „Ich könnte natürlich sagen, dass wir Meister werden wollen. Aber das mache ich nicht. Schon gar nicht nach zwei Spielen. Da können so viele Grätschen in einer Saison entstehen, sei es verletzte Leistungsträgerinnen, Corona oder so etwas. Wir bemühen uns, am Ende einfach eine gute Platzierung zu erreichen“, sagt Ruhser. Der erinnerte auch an das unglückliche Pokal-Aus im Elfmeterschießen beim Landesligisten Bramfelder SV (8:9).

Nach schneller Führung verlieren die FCU-Frauen den Faden

Eiskalt abgegrätscht wurden die Tornescherinnen auch in Halbzeit eins des Auswärtsduells mit dem HSV II. In der ersten Minute profitierte Finja Krieg von einem Patzer der HSV-Torhüterin und brachte die Union-Frauen mit 1:0 in Führung, doch der Gegner drehte die Partie und der FCU lag mit 1:3 zur Pause hinten. Der Ausgleich fiel nach einer Standardsituation per Kopf, dann schlug ein direkt getretener Freistoß im von Fenja Bartholomäus gehüteten Kasten ein – anschließend bediente sie vor dem 1:3 mit einem Fehlpass die gegnerische Stürmerin.

Ruhser wählte in der Pause die Variante „positive Kritik“, mahnte zu viele Fehlpässe an, forderte mehr Kompaktheit im Mittelfeld und mehr Robustheit im Zweikampf. Er habe dann taktisch das Gegenteil von dem gemacht, was eigentlich zu erwarten war. „Der HSV-Trainer hat wohl auch gedacht, dass wir jetzt pressen und Druck machen. Aber ich habe auf drei Sechser im Mittelfeld umgestellt, um hinten besser zu stehen und wollte das Spiel über Außen forcieren“, sagte der FCU-Coach.

Bernd Ruhsers unerwartete Taktik fruchtet

Die Maßnahme fruchtete: Der HSV II kam nicht mehr durch – die Tornescherinnen schlugen noch viermal zum 5:3-Auswärtssieg zu. Lina Dörrie verkürzte auf 2:3 (61.), Eckball Krieg, Kopfball Katharina Bendix – 3:3 (68.). Bendix passte von links in die Mitte zu Finia Pohl, die die Gäste in Führung schoss (72.). Bendix machte eine gute Viertelstunde vor dem Ende dann endgültig alles klar (5:3/75.).

Jubeln kann auch der Liga-Rivale SC Egenbüttel, der nach der 1:6-Derby-Klatsche gegen den FCU zum Saisonauftakt nun sein Heimspiel gegen GW Eimsbüttel mit 1:0 (0:0) gewann. SCE-Coach Ben Wettig hoffte auf Wiedergutmachung und sah von Beginn an ein hochkonzentriertes Team, das die Zweikämpfe annahm und auch weitgehend für sich entschied. Größere Torchancen konnte sich allerdings kein Team erarbeiten.

Eingewechselte Lara Timm sichert SC Egenbüttel ersten Saisonsieg

Einwechselspielerin Lara Timm brachte den Gastgeber in der 62. Minute auf die Siegerstraße. Melina Kirschnick spielte einen halbhohen Ball in den Strafraum. Am zweiten Pfosten stand Timm goldrichtig und traf zum 1:0. Danach kämpfte der SCE bis zum Schlusspfiff hart um die ersten drei Punkte dieser Saison – ein Schuss der Eimsbüttelerinnen landete nur am Außenpfosten. „Wir freuen uns natürlich über den knappen Sieg, werden aber in den zwei Wochen Pause weiter am Feintuning arbeiten“, sagte Wettig. Am 18. Oktober gastiert der SCE beim SC Eilbek, Tornesch empfängt den Walddörfer SV II.