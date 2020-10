Rellingen. „Unser gemeinsames Ziel, den Aufstieg in die Jugend-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, das haben wir souverän erreicht“, sagt Andreas Schmidt-Böllert, der gemeinsam mit Ole Sadowski die männliche Handball-B-Jugend des Rellinger TV trainiert. „Der RTV ist somit ein weiteres Jahr in der höchstmöglichen Spielklasse für Jugendmannschaften in dieser Altersgruppe vertreten.“

Den Rellinger Trainern stehen 28 Spieler zur Verfügung

Das Trainerduo war und ist in der glücklichen Lage, für die Qualifikation und die kommenden Punktspiele personell aus dem Vollen schöpfen zu können. Die männliche B-Jugend setzt sich in dieser Saison aus 28 Spielern der Jahrgänge 2004 und 2005 zusammen. Beide Jahrgänge zählten bereits in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten beim RTV.

„Wir werden also zwei B-Jugendmannschaften für die kommende Saison bilden. Eine für die Hamburg-Liga, die höchste Hamburger Landesspielklasse, sowie die, die an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein teilgenommen hat“, erläutert Schmidt-Böllert.

„Ausgehend von der Kombination aus Leistungsvermögen und Leistungsbereitschaft sind diese Jungs wirklich sehr stark. Aktuell haben wir in beiden Jahrgängen zusammen neun Hamburger Auswahlspieler und viele weitere sehr talentierte Spiele“, zählt der Coach die Qualitäten seines Kaders auf. „Die Jungs trainieren in dieser Altersgruppe drei- bis viermal die Woche im Verein. Vier Auswahlspieler des jüngeren Jahrgangs gehen auf die Sportschule Alter Teichweg in Hamburg und kommen sogar auf sechs bis sieben Einheiten pro Woche. Die Trainingsbeteiligung ist immer sehr hoch, und die Jungs ziehen sehr gut mit.“

Kurz nach Ostern beginnt die Vorbereitung auf die Qualifikation

Durch den Corona-bedingten Spielabbruch der Vorsaison hatten die Rellinger Jungs erstmals nach Ostern die Möglichkeit, die neuformierten Mannschaften optimal auf die Aufstiegsrunde vorzubereiten. Es störten keine Turniere oder sonstige nicht in den Trainingsplan passende Veranstaltungen.

„Wir begannen mit individuellen Laufeinheiten, trainierten anfangs in Kleingruppen, konnten die Gruppen irgendwann vergrößern und absolvierten zum Abschluss in der letzten Trainingsphase Corona-gerecht sieben Trainingsspiele“, blickt Schmidt-Böllert zurück. Die Trainingsspiele hatten es in sich. Der Rellinger Nachwuchs spielte ausschließlich gegen A-Jugend oder Herrenmannschaften, intensiv über drei Halbzeiten mit 25 bis 30 Minuten Spielzeit pro Halbzeit. Schmidt-Böllert: „Insofern sind wir also optimal vorbereitet in die Aufstiegsrunde gegangen.“

Die Konstellation für die Aufstiegsrunde: Der Hamburger Handballverband stellt drei Teams für die Jugend-Oberliga. Der HSV Hamburg, als beste Hamburger Mannschaft in der letzten Saison, war bereits qualifiziert. Die beiden verbleibenden Startplätze wurden in einer Vierergruppe der besten nachfolgenden Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgespielt.

Die Rellinger haben den Heimvorteil auf ihrer Seite

„Wir hatten das Glück, diese Aufstiegsrunde bei uns in der Egenbütteler Halle ausrichten zu können“, sagte der RTV-Trainer und freute sich über einen weiteren günstigen Umstand. „Auch der Spielplan meinte es gut mit uns, wir trafen bereits im ersten Spiel auf unseren absehbaren Hauptkonkurrenten, die SG Hamburg-Nord.“ Von Anfang an waren die Rellinger überlegen, führten bereits zur Halbzeit mit fünf, zeitweise sogar mit sieben Toren und gewannen sicher mit 23:18. Auch der zweite Gegner Buxtehuder SV wurde mit 30:11 „aus der Halle geschossen“.

Nachdem das letzte Spiel des ersten Tages zwischen SG Hamburg Nord und dem Rellinger Abschlussgegner HT Norderstedt unentschieden endete, hatten die Hausherren den Aufstieg bereits am ersten Spieltag perfekt gemacht. Die Stimmung unter allen Beteiligten war dementsprechend euphorisch. „Ein fantastischer Vorgeschmack auf die Saison und eine schöne Werbung für den Handballsport“ sagte auch Herbert Knapp, Vorsitzender des Fördervereins der Rellinger Füchse. „Wir unterstützen diese Saison wieder das Team und interessierten Werbekunden steht in diesem Zusammenhang auch unsere neue Bannerwerbemöglichkeit zur Verfügung.“

Das letzte Spiel wird zum Charaktertest, nachdem die Qualifikation bereits sicher ist

Am zweiten Tag folgte nur noch der „Charaktertest“ gegen die Norderstedter. Prüfung bestanden. Die RTV-Jungs nahmen den Gegner von Beginn an ernst, führten bereits zur Halbzeit mit 14:3 und fuhren letztlich einen lockeren 23:12-Sieg ein. Durch den Erfolg gegen das HTN stand SG Hamburg Nord als zweiter Aufsteiger in die Oberliga fest.

Die Rellinger und ihr Anhang feierten das erfolgreiche Aufstiegswochenende direkt im Anschluss mit einem lockeren und entspannten Grillfest. Dann ist aber auch schon wieder Schluss mit lustig. „Frei nach Sepp Herberger beginnt nach einer erfolgreichen Aufstiegsrunde die Vorbereitung auf die neue Serie“, sagte Schmidt-Böllert. Die Punktspiele beginnen für bei Teams am 23./24. Oktober. „Ole Sadowski und ich sind sehr stolz darauf, dass wir diese beiden tollen Mannschaften in die Saison begleiten dürfen und freuen uns sehr auf die zu erwartenden attraktiven Spiele und Gegner.“