Elmshorn. Ein schöner, spätsommerlicher Fotospaziergang zu dritt in den Holmer Sandbergen, so war es geplant. Robbie Ingram, US-Baseballer und Pitcher der Elmshorn Alligators, hatte seiner Freundin Anna Kluge zum Geburtstag ein Shooting mit ihrem befreundeten Fotografen Sascha Reinhold geschenkt. Soweit alles klar, und in dem warmen Licht entstehen erste stimmungsvolle Bilder – bis der Fotoprofi vor Überraschung beinahe Gefahr läuft, nicht auf den Auslöser zu drücken.

Mitten beim Spaziergang geht Robbie vor Anna in die Knie

Plötzlich wird der 1,96 Meter große Hüne ganz klein. Als Kavalier und Gentleman US-amerikanischer Schule geht der aus Arizona stammende Mann vor seiner Angebeteten in die Knie, hält einen prächtig funkelnden Ring in der Hand und spricht die „magischen Worte“. Auf die Frage, die jeder – zumindest in der Theorie - kennt, kann Anna Kluge vor Glück strahlend nur das von Ingram so erhoffte „Ja.“ erwidern.

Es ist das Happy End einer für das Paar schier unerträglichen Geduldsprobe. Fast zwei Jahre lang war für das Paar eitel Sonnenschein. Anna hatte ihren Robbie im Frühjahr 2018 kennengelernt, als der Absolvent der kalifornischen Concordia University Irvine für eine erste Spielzeit bei den Elmshorner Zweitligabaseballern spielte. Anna Kluge, Mitglied der „Sixboobs“, hatte damals die Ehre, am Eröffnungstag mit ihrem Trio die Nationalhymnen singen zu dürfen. „Wir kamen hinterher ins Gespräch. Bei uns beiden hat es recht schnell gefunkt und nach wenigen Monaten war für mich klar, dass Anna die richtige Frau für mein weiteres leben ist“, erinnert sich Robbie Ingram an die Anfänge mit seiner Traumfrau, die in Elmshorn als Krankenschwester arbeitet.

Videotelefonate bleiben lange die einzige Kontaktmöglichkeit

Es folgten nach Robbies Rückkehr in die USA gegenseitige Besuche; Anna wurde schnell und herzlichst in Robbies Familie aufgenommen, und auch der US-Boy durfte sich in Elmshorn bald als „neuer“ Sohn fühlen. „In den Zeiten, in denen wir voneinander getrennt waren, haben wir uns bemüht, täglich zu telefonieren“, sagt Anna. „Ja, durch den Videochat sind wir uns immer nahe geblieben“, ergänzt Robbie.

Eigentlich hätte Robbie Ingram seit April für eine dritte Saison auf dem Wurfhügel der Elmshorn Alligators stehen sollen. Wegen Corona kam alles anders...

Foto: Ulrich Stückler / HA

Und es sollte bald für lange, viel zu lange Zeit ihre einzige Chance auf Zweisamkeit werden. Corona kam, Robbie musste wegen der Reisebeschränkungen sein bereits für Mitte März gebuchtes Ticket stornieren. „Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Ring schon gekauft; ich habe nicht übertrieben, das ich schon sehr früh wusste, dass Anna meine Frau fürs Leben ist“, sagt Robbie in einem bereits bemerkenswert guten Deutsch.

Der Frust über das gesprengte Wiedersehen saß tief. „Anfangs hatten wir noch auf Wochen- oder Monatsbasis gehofft, dass es für uns wieder allgemeine Reiseerleichterungen zwischen Deutschland und den USA geben würde“, erinnert sich Anna Kluge an diese harten Monate. Hilfe brachten aber erst – wie so oft – die sozialen Medien.

Die Präsenz in einer Facebook-Gruppe macht Robbies Ankunft zum TV-Ereignis

„Auf Facebook gibt es unter dem Namen ,Love is not Tourism‘ eine Selbsthilfegruppe für nicht verheiratete, binationale Paare, die durch Covid-19 getrennt wurden“, sagt Anna Kluge. „Auch mit dieser Unterstützung haben wir die existierende Rechtslage für Paare in unserer Situation besser verstehen und dann auch ausnutzen können. Ende August bekam dann Robbie endlich seine Reiseerlaubnis und hat das Ticket nach Frankfurt gebucht.“

Robbie Ingram sieht nach über einem halben Jahr Corona-bedingter Trennung seine nun Verlobte Anna Kluge am Frankfurter Flughafen wieder.

Foto: privat / Kluge

Eine gute Nachricht, die nicht unbemerkt blieb. Das ZDF hatte in der Facebookgruppe für Berichte zum Thema in den Sendungen „Mittagsmagazin“ und „drehscheibe“ Kontakt zu betroffenen Paaren gesucht. „Die Redaktion hatte schon ein anderes Paar ausgewählt, das klappte dann aber nicht. Aus den Paaren, die sich dann zur Verfügung gestellt hatten, haben sie uns ausgewählt.“

So kam Robbie Ingram bei seiner Ankunft am Flughafen Frankfurt in den Genuss, durch ein Kamerateam begleitet, beschleunigt die Abfertigung passieren und dann unter Freudentränen seine Anna in die Arme schließen zu dürfen. „Da sind wir der Bundespolizei dankbar, andere paare hatte leider weniger Glück in diesen Monaten“, sagt Anna Kluge und schmiedet selber bereits Reisepläne, sobald Robbies 90-tägiges Touristenvisum abgelaufen ist. „Ein wenig spekuliere ich ja auf Thanksgiving im November; das wäre wunderschön...“