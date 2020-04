Elmshorn. Der Kanadier Connor Patterson (21) steht vor seiner ersten Saison bei den Elmshorn Alligators und hätte Dienstag letzter Woche in Hamburg Fuhlsbüttel landen sollen. Für das vergangene Wochenende war der Saisonstart bei den Seahawks aus Kiel vorgesehen. Alle Pläne nur Makulatur, mittlerweile wissen wir alle es besser. Die Baseballsaison der 2. Liga Nord ist auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Der Kanadier Connor Patterson will beim Baseball-Zweitligisten Elmshorn Alligators als Catcher das Erbe von Jon Smart antreten, der in der Saison 2019 fast alle Offensivstatistiken der Liga angeführt hat.

Foto: privat/Patterson

Nach erfolgreichem Studium der Betriebswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finanzwesen möchte der Kanadier noch eine Saison Baseball spielen und Europa kennenlernen, bevor für ihn der Ernst des Berufslebens startet. Patterson hat sich Deutschland ausgesucht, weil er bisher nur Gutes von anderen Spielern gehört hat und darüber hinaus die geografische Lage Deutschlands im Herzen Europas und die damit verbundenen kurzen Wege zwischen den Ländern schätzt.

Connor Patterson überbrückt die Wartezeit mit Arbeit im Homeoffice

Einer seiner besten Freunde hat bei den Berlin Flamingos in der ersten Bundesliga angeheuert und wartet ebenfalls auf die Lockerung der Reiseregelung. „Kanada ist sehr strikt mit dem Lockdown, so ist es nicht möglich, ein paar Bälle auf dem Platz zu werfen. Das ist aber absolut nachvollziehbar. Ich habe einen Job bei einem Software Hersteller angenommen und arbeite derzeit im Homeoffice an verschiedenen Projekten der Firma. Ich wünsche mir aber sehr, dass dieser Spuk bald vorbei ist und ich endlich nach Deutschland kommen kann“, sagt das kanadische Catcher-Talent.

„Mit Connor haben wir im Grunde genommen gerade Glück im Unglück, denn es wäre ja desaströs, wenn er hier bei uns in Quarantäne gemusst hätte. In einem fremden Land ohne Freunde und Familie. Social Distancing wäre auch schwierig, denn wie soll er seine neuen Team-Kollegen kennenlernen? Training ist ja auch derzeit nicht möglich. Demnach ist es eigentlich gut, dass er noch nicht hier ist“, sagt Alligators-Sprecher Matthias Diekert.

Robbie Ingram würde eine Quarantäne gerne in Kauf nehmen

Ähnlich ergeht es zurzeit US-Werfer (Pitcher) Robbie Ingram (27). Der aus Flagstaff/Arizona stammende Linkshänder wollte schon Mitte März wieder nach Deutschland kommen, aber auch das Reiseverbot ereilte ihn nur wenige Stunden vor dem geplanten Abflug. Auch er wartet sehnsüchtig auf die Lockerung der Reisebestimmungen; aber nicht nur, um seine dritte Saison in Elmshorn zu spielen.

Er möchte endlich seine deutsche Partnerin wiedersehen. Seit mehr als 2 Jahren sind Anna Kluge und er ein Paar, die sich während seines ersten Aufenthalts in Elmshorn kennengelernt haben. Anna Kluge hatte mit dem Gesangstrio „Sixboobs“ die Nationalhymnen im Ballpark der Alligators gesungen. Ingrams Partnerin leistet derzeit als Krankenschwester auf der Intensivstation des Elmshorner Krankenhauses unglaublich wichtige und wertvolle Arbeit. Nicht nur, aber gerade in schweren Zeiten ist es da wichtig seinen Partner an seiner Seite wissen zu können, aber dies ist leider derzeit nicht möglich.

Würfe gegen einen Zaun ersetzen zurzeit das klassische Baseballtraining

„Ich halte mich derzeit alleine fit. Ich nehme meistens einen Behälter voller Bälle mit auf den einsamen Sportplatz und werfe diese gegen einen Zaun. Außerdem arbeite ich derzeit als Handwerker und habe ein paar Baustellen, bei denen ich zum Beispiel Büros renoviere. Wir sind meistens zu zweit, so dass man problemlos den nötigen Abstand einhalten kann“, berichtet Ingram von seinem derzeitigen Alltag.

Der Job sei okay, aber er wolle vielmehr schnellstmöglich nach Deutschland zu meiner Freundin. „Ich verstehe die Regeln, aber trotzdem prüfe ich jeden Tag wann ich endlich ausreisen und in Deutschland einreisen kann. Eine 14-tägige Quarantäne wäre tatsächlich das kleinste Übel, welches ich sehr gerne in Kauf nehmen würde.“

„Wir stehen mit unseren Import Spielern im regelmäßigen Austausch, denn gerade in diesen Zeiten ist es wichtig Kontakt zu halten. Vor allen Dingen bei Connor sind unter anderem. Video Calls wichtig, da er ja im Grunde niemanden hier bei uns kennt“, sagt Sprecher Matthias Diekert.

Wann die Saison startet, steht indes noch in den Sternen. Die Verbände wollen sich dieser Tage zusammensetzen und dann das weitere Vorgehen besprechen. So ganz geben die Offiziellen der Alligators die Hoffnung auf das Auftakt-Heimspiel am 17. Mai an der Kaltenweide noch nicht auf.