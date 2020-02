Elmshorn. „Ich war doch etwas erstaunt, wie gut ich mithalten konnte.“ Elke Lohse klingt ein bisschen stolz auf sich. Im zarten Alter von 58 gewinnt die vierfache Mutter, die auch den zweifachen norddeutschen Meister Hartmut (2013, 2015) zur Welt brachte, noch immer ihre Spiele in der Tischtennis-Verbandsoberliga. Mit zwei Erfolgen hat sie nun sogar zum 8:5 der FTSV Fortuna Elmshorn über Tabellenführer TSV Rostock Süd beigetragen.

Elke Lohse ersetzte Mannschaftsführerin Finja Wieckhorst, die einen Kurzurlaub angetreten hatte. Den Gästen fehlte Spitzenspielerin Sandy Ling­städt, was sich als nicht unerheblicher Faktor erwies. Das Format einer Elke Lohse brachte die Rostocker Reservespielerin Lisa Marie Schwanz, die Jasmina Plieschke, Lohse und Regine Mohr jeweils 0:3 unterlag, jedenfalls nicht an die Platte.

Nur unwesentlich schwerer war es für Lohse, die wegen chronischer Entzündungen im rechten Schlagarm einen Tapeverband trägt, beim 3:1 über Claudia Probst. Ärgerlich war für sie am Ende nur die 2:3-Niederlage an der Seite ihrer Nichte Berit Zuna im Doppel gegen Sophia Scheel und Lisa Schoknecht. Zuna wertete die Leistung der Tante unfreiwillig auf, indem sie sich zum 3:2 über Probst quälte. Der entscheidende fünfte Durchgang endete dabei ebenso hauchdünn (12:10) wie beim 3:0 der insgesamt dreimal siegreichen Regine Mohr gegen Scheel (13:11).

Elke Lohse erwartet ein Duell mit Voran Ohe um Rang sieben

Am Kuchenbüfett und beim Sekt danach, den Mohr spendiert hatte, erlaubte sich Elke Lohse, die zur Hauptsache in der zweiten Fortuna-Mannschaft in der Verbandsliga zum Einsatz kommt, eine Analyse zur Lage der FTSV-Ersten (15:15 Punkte). „Ich sehe einen harten Kampf mit Voran Ohe um den rettenden fünftletzten Platz.“ Fällt die Entscheidung im direkten Vergleich mit dem Viertletzten (14:14) am 4. April? Oder rutscht gar die Kaltenkirchener Turnerschaft (17:17) noch in den Gefahrenbereich? Das 8:5 der KTS über den Tabellendritten TSV Schwarzenbek II war ebenso überraschend gekommen wie der FTSV-Erfolg über die Rostockerinnen.

Die in der Verbandsoberliga noch bis zum 7. März spielfreien Herren des Moorreger SV hoffen, dass die TTSG Urania-Bramfeld II im Kampf um Relegationsplatz acht am kommenden Wochenende nicht zu viel Boden gutmacht. Ausgeschlossen im Abstiegsfall wäre ein Wiedersehen nächste Saison in der Verbandsliga mit dem TuS Holstein Quickborn, der den Klassenerhalt nach der 6:9-Heimniederlage gegen den SV Friedrichsort II abgehakt hat. „Realistisch betrachtet ist es das gewesen“, sagt der Quickborner Spitzenspieler Thorsten Lentfer, der seine Verbandsligaqualität einmal mehr mit zwei Einzelerfolgen über Felix Schneider und Jonas Süßmuth unter Beweis gestellt hatte.

Gesichter des Neuaufbaus nächste Serie in der Landesliga könnten neben Johannes Arndt (17) weitere junge Spieler werden – wie Leonhard Brandes (19) und der gleichaltrige Bouyan Li aus China, der kurioserweise erst in Deutschland mit Tischtennis begann. Brandes, die Nummer Eins der TuS-Zweiten (Kreisliga), hatte mit einem 3:0-Sieg über Konrad Schröder verblüfft. Li hatte an der Seite von Matthias Dellith gegen Jonas Süßmuth und Patrick Backhaus kurz vor einer faustdicken Überraschung gestanden – 7:11, 5:11, 11:6, 12:10, 12:14.

Thorsten Lentfer hält Holstein auch nach 13 Jahren die Treue

„Wenn dieser Punkt gekommen wäre, hätten wir wohl unentschieden gespielt“, ärgerte sich Lentfer, der dem Club seit 13 Jahren angehört und weiterhin die Treue halten wird. Dafür hatten sich in den vergangenen Jahren fünf Leistungsträger abgemeldet oder schrittweise zurückgezogen, das gab den Ausschlag für den sportlichen Niedergang.

In der Verbandsliga der Damen könnte es noch den TTC Seeth-Ekholt erwischen, der aber beim 6:8 gegen den SV Farnewinkel-Nindorf den Heimsieg nur haarscharf verpasste. Tanja Gehm hatte das Unentschieden gegen Mariska Bartels beim 11:13 im fünften Satz ebenso auf dem Schläger wie Sarah Zietz gegen Bartelt (9:11).

Der TuS Esingen (10:14 Punkte) rangiert in der Tabelle damit weiterhin vor „SE“ (9:15), das am Freitag um 20 Uhr den Drittletzten Breklumer SV (7:21) empfängt. Um die von Elke Lohse angeführte FTSV-Zweite (17:11) muss sich vor dem Duell mit „SE“ am Sonnabend um 16 Uhr niemand Sorgen machen.