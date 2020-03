Elmshorn. Im Vorjahr nahmen die Missy Maniacs, elf bis 16 Jahre alte Cheerleaderinnen des Elmshorner MTV, bei der Weltmeisterschaft im japanischen Takasaki teil. Der deutsche Meister und Vize-Europameister belegte dort den dritten Platz. „Diese Reise war für die Mädels und alle Begleiter ein einmaliges Erlebnis. Wir haben uns ja auch Tokio angeschaut, das ist schon sehr beeindruckend. So etwas vergisst keiner“, sagt Susanne Wohlfeld, Cheerleading-Beauftragte der Maniacs.

Dieses Level der Aufregung ist vermutlich nicht zu toppen – oder gibt es auch ähnlich nervöse Mädchen bei der Generalprobe für die Landesmeisterschaften in Lübeck am heutigen Sonnabend in der Elmshorner Olympia-Halle (Pestalozzistraße 2, Einlass 15 Uhr, Beginn 16 Uhr)?

Am 21. März geht es in Lübeck um die Landestitel

Die besten Teams aus Schleswig-Holstein messen sich anschließend am 21. März in der Marzipanstadt. „Wir haben viele neue Cheerleaderinnen dazubekommen – und in Japan waren ja längst nicht alle dabei. Dort waren es nur 15 Mädels. Ein Auftritt vor Publikum ist immer aufregend. Gerade für unsere Aufbauteams. Für die Little-Maniacs ist es ja eine Premiere, weil sie vorher noch nie einen Auftritt hatten“, erzählt die 42 Jahre alte Elmshornerin.

Das Team der sechs bis elf Jahre alten Cheerleaderinnen ist sozusagen der erste Schritt in die Welt des Cheerleadings in der Krückaustadt, darüber hinaus gibt es im Verein noch die Mini- (ebenfalls jene Altersklasse), die Magic- (elf bis 16 Jahre), Missy (ebenfalls jene Altersklasse) und die Major-Maniacs, bei denen die Mädchen älter als 16 Jahre sind. Neben diesen Mannschaften treten auch die Grizzled Maniacs – ein bunter Mix aus Eltern und ihren Kindern –, sowie die Marvelous Maniacs – fünf Mädchen als sogenannter Group-Stunt – und ein weiteres Duo (Juliana und Arthur) in der Halle und auch bei den Landesmeisterschaften auf.

„Chancen auf gute Ergebnisse bei den Landesmeisterschaften haben alle Teams bei uns, sofern die Programme drop-frei, synchron und rhythmisch einwandfrei ablaufen“, sagt Wohlfeld. Als Drop wird der Absturz eines Mädchens bei den akrobatischen Einlagen bezeichnet.

140 Aktive und 16 Trainer bestreiten die Generalprobe

Mit gut 140 Cheerleaderinnen und ihren wenigen männlichen Mitstreitern geht es in Elmshorn um einen gelungenen Testlauf – und in Lübeck anschließend um Wertungspunkte. Insgesamt 16 Trainer kümmern sich um die Abläufe in den jeweiligen Maniacs-Teams.

Bereits seit Oktober des Vorjahres trainieren die Cheerleader intensiv an ihren Programmen, damit die Mischung aus Tanz und Artistik sitzen. Jährlich wird dieses geändert. Die Auftritte beim Group und Partner-Stunt dauern etwa 1:10 Minuten, die Programme der Teams, bei denen maximal 25 Mädchen gleichzeitig auf der Bühne stehen (Major Maniacs), gehen bis 2:30 Minuten.

Elmshorner Jugend-Footballer richten am Sonnabend ein Probetraining aus

Zusätzlich zu ihren eigenen Choreografien, die sie bei Wettbewerben einer Jury und dem Publikum präsentieren, sind die Cheerleader fester Bestandteil bei Spielen der Football-Teams. Das erste Herren-Team der Fighting Pirates wird bei seinen Heimspielen im Krückaustadion von den Major Maniacs angefeuert und ist in die 1. Bundesliga aufgestiegen (GFL 1), Saisonbeginn ist im Mai.

Für ihre Jugend-Footballmannschaften suchen die Pirates laufend neue Spieler. Ebenfalls am heutigen Sonnabend gibt es ein offenes und kostenloses Probetraining für absolute Anfänger oder auch Fortgeschrittene zwischen zehn und 18 Jahren. Die gesamte Bandbreite aller Körpertypen ist in dieser US-Sportart gefragt. Los geht es um 14 Uhr in der Sporthalle im Krückaupark.