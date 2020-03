Elmshorn. Angriffslustig, jung und dynamisch, dazu eine gehörige Portion Ehrgeiz – das ist das Erfolgsrezept der Nachwuchselite bei der Kadersichtung in der Talentschmiede in Elmshorn. Dreh- und Angelpunkt ist für zwei Tage die Fritz-Thiedemann-Halle. Jeder Ritt wird vom internationalen Bereiter und Ausbilder Tim Markus (41) aus Neumünster bewertet und kommentiert. Anmelden kann sich hier keiner, die Einladung vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein bekommen nur junge Reiter, die sich mit überzeugenden Leistungen für die Kadersichtung qualifiziert haben.

Mika Sternberg gibt Just Perfect an seinen jüngeren Bruder weiter

„Da bin ich doch gerne bei“, sagt Mika Matthias Sternberg selbstbewusst. Für den 14-Jährigen aus Tornesch ist es die letzte Ponysaison. „Ich bin so in die Höhe geschossen, das ist hart an der Grenze. Meine Beine sind für mein 13 Jahre altes Pony Just Perfect eigentlich zu lang. Nun bekommt mein kleiner Bruder ein tolles Erbstück“, sagt der Schüler lachend.

Nach dem Regelwerk des Pferdesport-Dachverband FN in Warendorf könnte Mika sein Pony Just Perfect noch ein Jahr weiterreiten. Doch das ist Theorie; in der Praxis muss er künftig auch bei Turnieren auf Pferde umsatteln. Kein Problem, denn der Schüler ist inzwischen gut aufgestellt. „Im Reitsport bin ich mit drei Springpferden unterwegs“, sagt Mika. Seine braune Holsteiner Lieblingsstute Zora ist 13 Jahre alt. „Sie ist mein Hoffnungspferd für die nächste Stufe im Landeskader“, sagt Mika. Der Schüler bewegt sich in einer Komfortzone, Züchter stellen ihm gerne jüngere Verkaufspferde zur Verfügung. „Vorrangig bin ich Schüler, mein Hobby ist sehr zeitintensiv. Mehr als drei Pferde schaffe ich täglich mit den Hausaufgaben nicht“, sagt der Tornescher und muss Angebote ablehnen.

Marni Böttcher muss für ihre Teilnahme um 5 Uhr aufstehen

Die elf Jahre alte Marni Böttcher von der Insel Fehmarn hat sich sorgfältig auf die Kader-Kandidatenkür vorbereitet. Um 5 Uhr aufstehen, dann schnell frühstücken und ab in den Stall, von dort direkt nach Elmshorn. Marni siegt in ihrer Altersklasse. „Ich freue mich riesig über meinen Erfolg, einfach cool. Das frühe Aufstehen und der lange Weg haben sich gelohnt“, sagt die Fünftklässlerin.

Findet ihren Sieg „einfach cool“: Marni Böttcher (11) auf ihrem Pony Poetc Super Girl mit Leistungssportkoordinatorin Tabea henze (27) und dem internationalen Ausbilder Tim Markus (41).

Foto: Melanie Mallon

Ihre Pony-Stute Poetic Super Girl ist mit 17 Jahren erfahren. Ein geradezu perfektes Team. Bei einer Wertnote von 8,6 in der zweiten Prüfung kann auch Ausbilder und Moderator Tim Markus nichts mehr mit auf den Weg geben: „Du hast die Bestmarke erreicht, es sah alles leicht und flüssig aus – perfekt. Weiter so – und ich habe den Eindruck: Dein Pony will jetzt raus und mit Leckerlis bedient werden“, sagt Tim Markus.

Siegerin in der ersten Prüfung und in der nächsten Runde den zweiten Platz zu belegen – viel mehr geht für eine junge Reiterin nicht. Die zehn Jahre alten Jorina Sophie Teichert aus Sörup mit ihrer ebenfalls zehn Jahre alten Ponystute Sunrise ist das Kunststück gelungen. „Cool“, kommentiert Jorina knapp.

Entspannt geht der Schwede Petter Jacobsson mit seinem braunen Wallach Landorino an den Start. Der Ritt läuft geradezu perfekt; das Paar siegt mit der Traumnote 8,5. Kein Wunder, der 21-Jährige konzentriert sich nach dem Abitur zunächst ganz auf den Reitsport. Und hat dafür die beste Adresse gewählt. Beim dreifachen Derby-Sieger und Reiter des Jahres Nisse Lüneburg (31) vom Magdalenenhof in Wedel mischt der junge Reiter in der höheren Klasse vorne mit.

Nichts wird dem Zufall überlassen, Lüneburgs Bereiter Stefan Parow (46) ist Jacobssons Trainer, und auch Nisse Lüneburg gibt wertvolle Tipps. Der Beginn einer großen Karriere? Zunächst will Petter Jacobsson bei Turnieren sein Punktekonto für die nächsten Stationen der Kadersichtung in Großenwiehe und Havekost auffüllen. „Mal sehen, wie es dann weitergeht“, sagt der Schwede. „Die Motivation ist jedenfalls groß.“