Wedel. Für die Basketballerinnen des SC Rist Wedel könnte der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga vier Partien vor dem Saisonende ausgeträumt sein – und das unabhängig vom finanziellen Mehraufwand. Auf sportlicher Ebene ergibt sich folgendes Bild: Spitzenreiter der 1. Regionalliga sind

die Frauen des ASC 46 Göttingen mit 26 Punkten, die ein Spiel mehr bestritten haben. Zweiter ist Wolfenbüttel – nach Punktabzug – mit 23 Zählern. Die Wedelerinnen um die Trainer Olli Böttcher und Gundula Laabs sind nach der Niederlage vor zwei Wochen gegen Eintracht Braunschweig II (75:81) nur noch Dritter mit einem Punkt weniger.

„Wir wollen weiterhin Meister werden und müssen auf Ausrutscher von Göttingen hoffen“, sagt Böttcher. Und auf der Gegenseite müssen die Wedeler alle Partien gewinnen. Zuletzt standen Böttcher aufgrund von Urlaub, Krankheiten und Verletzungen die erfahrenen Leistungsträgerinnen Jessica Höötmann, Katharina Kühn und Laura Rahn nicht zur Verfügung – die junge Garde konnte die dritte Saisonniederlage in Braunschweig nicht verhindern.

Die Rist-Frauen bestreiten zwei Pflichtspiele an diesem Wochenende

Am kommenden Wochenende stehen dann für sein Team zwei Partien an. Am Sonnabend tritt der SC Rist Wedel beim Drittletzten Königs Wusterhausen an, tags darauf gibt es im Hamburger Pokal das Viertelfinale gegen den Eimsbütteler TV (2. Regionalliga) in der Steinberghalle (19.45 Uhr). „Den Titel im Pokal möchten wir jetzt noch verteidigen. Das ist quasi unser Hauptziel“, sagte der Rist-Coach, der in dieser Partie zumindest wieder auf Höötmann und Kühn setzen kann.

Das primäre Ziel für die Männer des SC Rist II ist die Weiterentwicklung der Talente, um sie möglicherweise im Wedeler Pro B-Team oder beim Kooperationspartner Hamburg Towers in der 1. Bundesliga unterbringen zu können. Als Tabellendritter der 2. Regionalliga ist die Mannschaft von Trainer Torben Haase nebenbei auch punktetechnisch sehr gut dabei. Allerdings gab es zuletzt nach verschlafener erster Halbzeit – 30:45 – eine 74:77-Niederlage beim Bramfelder SV (Viertelergebnisse: 18:27, 12:18, 26:12, 18:20). Weiter geht es am Sonnabend beim Tabellenzweiten EBC Rostock II.

Das zweite Wedeler Frauenteam, trainiert von Jan-Christian Both, hat bei der BG Hamburg-West mit 42:58 (16:18, 14:17, 6:15, 6:8) verloren. Der Tabellensechste spielt nun am Sonntag gegen die SG Harburg (13.30 Uhr, Steinberghalle).

Die Holstein Hoppers (BG Halstenbek/Pinneberg) bleiben in der 2. Regionalliga der Männer als Tabellenvierter zwei Punkte hinter der Wedeler Zweitvertretung. Spielertrainer Dean Jenko unterlag mit seinen Mitstreitern allerdings klar bei Spitzenreiter Rot-Weiss Cuxhaven mit 53:89 (Viertelergebnisse: 6:22, 22:20, 14:24, 11:23). Nach zwei Niederlagen in Folge steht am Sonntag das Duell gegen Blau-Weiß Ellas an (16 Uhr, Feldstraße, Halstenbek).