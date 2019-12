Ellerbek. Schwerstarbeit für das Kampfgericht. Das Duo am Zeitnehmertisch hatte seine liebe Mühe, um in der ersten Halbzeit der Hamburg-Liga-Handballpartie zwischen dem zweiten Frauenteam des TSV Ellerbek und dem HT Norderstedt mit dem Erfassen der Tore nachzukommen. Stattliche 39 Treffer beim 22:17 nach den 30 Minuten vor dem Seitenwechsel sind Liga-Bestwert in der bisherigen Spielzeit.

Nicht minder bemerkenswert der Umstand, dass sowohl zur Pause als auch beim 34:29-Endstand die Ellerbekerinnen gegen den bislang achtmal siegreichen Tabellenführer die Nase vorn hatten und somit auf Rang sieben vorgerückt sind. Das Torfestival in der Harbig-Halle wurde zur Überraschungsparty für die Gastgeberinnen.

Tempo und Mut sind Schlüssel zum Ellerbeker Erfolg

„Wir haben es geschafft, das bekannt hohe Tempospiel von Norderstedt einigermaßen in den Griff zu kriegen und sind es sogar über einige Phasen auch selber mitgegangen“, sagte TSV-Mannschaftsführerin Melanie Röwer, die den schnellen Gegenstoß mit der ersten Welle als eine der generellen Stärken ihres Teams bezeichnet. „Aber als wir dann gemerkt haben, dass wir in jeder Hinsicht mit Norderstedt mithalten können und auch in Torlaune waren, da haben wir alle irgendwie frei aufgespielt und sind auch mutig zum Tor gegangen. Wir hatten gegen den Tabellenersten schließlich nichts zu verlieren.“

Dennoch macht die Mannschaftsführerin im Nachhinein für das Spielgeschehen zwei Phasen aus, die das Pendel zu Gunsten der Ellerbekerinnen ausschlagen ließen. „In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit werfen wir in kürzester Zeit sechs Tore, holen uns die Führung zurück und bauen diese aus“, sagte Melanie Röwer. „Mit dem Wissen, dass Norderstedt auf jeden Fall nochmal zurückkommen würde, haben wir uns auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als sie dann wirklich wieder bis auf ein Tor dran waren. Der bisherige Spielverlauf hatte uns genug Selbstvertrauen gegeben, da die Ruhe zu bewahren.“

TSV-Mannschaftsführerin Melanie Röwer trifft mehrmals mit Schlagwürfen aus dem Rückraum und verwandelt vier Siebenmeter.

Foto: Ulrich Stückler

Ruhe, die die Ellerbekerinnen auch durch den Rückhalt in Person ihrer Torhüterinnen Lena Thürich und Franziska Fröhlich gewonnen hatten. Gegen das Duo hatten die Gäste von ihren neun Siebenmetern lediglich fünf im Tor unterbringen können – Melanie Röwer verwandelte vier von fünf Versuchen.

„Aber auch wenn wir zwei Haupttorschützinnen hatten, dies war eine Teamleistung“, betonte Röwer. „Nun haben wir Pause, bis wir am 4. Januar am Neujahrsturnier des ETV teilnehmen. Am 9. Januar folgt das Pokalspiel gegen den TH Eilbeck und am 12. Januar geht es in der Liga – ebenfalls zu Hause – gegen den Moorreger SV.“