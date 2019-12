Bönningstedt. Erst die Worte, dann die Taten? Bei Jan-Niclas Galke („Niclas bitte.“) ist das umgekehrt. Im vergangenen Punktspiel beim Bramfelder SV hatte der 26 Jahre alte Linksverteidiger seine ersten beiden Saison­treffer für die Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen erzielt. Vor dem Pokalspiel beim TSV Schwarzenbek (Bezirks­liga Ost) hat der Uetersener auch verbal einen rausgehauen. „Wir haben eine brutale Qualität im Kader.“

Galke zählt zu den positiven Überraschungen der Saison. Von den 20 Punktspielen bestritt er nur deshalb lediglich 15, weil er zwischendurch erkrankt war und außerdem als Sport- und Deutschlehrer an der Appener Grundschule (Referendariat) mit seinen Schülern eine Reise unternommen hatte. Während seines Studiums an der Europa-Universität in Flensburg hatte er eine Petition verfasst, Studierenden solle die Möglichkeit gegeben werden, den Ski- und Snowboardlehrerschein zu belegen.

SVR-Trainer Andjelko Ivanko ist voll des Lobs für Linksverteidiger Galke.

Foto: KBS-Picture

Gegnerische Stürmer, die ihn aufs Glatteis führen wollen, haben schlechte Karten. Galke weiß sich bei Bedarf mit der berühmten „gesunden Härte“ zu wehren. Trainer Andjelko Ivanko sieht ihn längst als „Persönlichkeit“ auf und neben dem Platz. „Selbstlos, immer Teamplayer. Ein Volltreffer. Von seiner Sorte hätte ich gerne zwei oder drei mehr im Team.“

Die Verantwortung fürs Ganze fängt schon damit an, dass Galke vor den Spielen Nikolaj Rörström (Mittelfeld) in Appen und Stürmer Kilian Utcke in Rellingen abholt. Mit Rörström und auch Jannick Wilckens hatte er vor der Saison das Für und Wider eines Wechsels zum SVR abgeklopft. Das Trio kennt sich aus seiner gemeinsamen Zeit von Anfang Januar bis Mitte 2018 beim Wedeler TSV, als Galke verletzungsbedingt aber nur auf zehn Oberligaeinsätze kam. Schließlich war es auch Jan Düllberg, ehemaliger Vereinsgefährte bei Blau-Weiß 96, zurzeit von einem Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt, der ihm den SVR schmackhaft machte.

Galke: „Ich habe den Wechsel zu keiner Zeit bereut.“

Die Zwischenbilanz nach einem halben Jahr: „Ich habe den Wechsel zu keiner Sekunde bereut.“ Dabei hatten die Bönningstedter zunächst reihenweise dämliche Niederlagen, die möglicherweise seinen Intellekt beleidigten, bezogen. „Aus den vielen Neuen und den Verbliebenen eine Einheit zu formen, das dauerte eben seine Zeit“, sagt der Mann, der sich aus Verbundenheit zum Heidgrabener SV, zu seinem Bruder Moritz (23) und Freunden, die für die HSV-Zweite kickten, 18 Monate in der Kreisliga versteckte.

Frühe Wertschätzung erfuhr Galke schon 2011, als ihn sein damaliger Coach, der frühere Bundesliga-Profi Thomas Meggle, zum Kapitän der Schenefelder A-Junioren bestimmte. Es wurde ein entscheidendes Lehrjahr für Galke, der während seines Studiums im ganz hohen Norden mit der TSB Flensburg in die Schleswig-Holstein aufstieg. „Thomas hatte uns Jungspunden Disziplin eingeimpft. Von ihm habe ich auch übernommen, mich in jedem Spiel 100-prozentig zu engagieren.“ 95 Prozent werden nach Galkes Ansicht, nicht ausreichen, die „ekelige“ Pokalhürde TSV Schwarzenbek zu überwinden.

In Abwesenheit von Patrick Hoppe (Urlaub) und Jaques de Oliveira (berufliche Gründe) erwägt Coach Ivanko den Einsatz von Mika Feigenspan, der das Publikum während der Weihnachtsfeier des Tabellenzwölften im Clubheim mit einem achtminütigen Rap begeistert und jedem Teamgefährten einen Vers gewidmet hatte.

Luis Diaz (r.) – hier Zweikampf mit Paul Smit (TuRa Harksheide) – darf nach seiner Sperre nun im Pokal wieder für die SV Halstenbek-Rellingen auflaufen.

Foto: Ulrich Stückler

Bei der SV Halstenbek-Rellingen (Landesliga) grüßte unterdessen „täglich das Murmeltier“. Im Trainingsbetrieb vor dem Pokalspiel beim bisherigen Favoriten-Killer SV Hamwarde (Kreisliga-Tabellenführer) musste Heiko Barthel etliche Absagen verkraften. Immerhin stehen dem Coach aber Ümit Karakaya, Jannik Arnold und Luis Diaz, die wegen ihrer Sperren beim 1:3 gegen den SSV Rantzau gefehlt hatten, wieder zur Verfügung.

Nur zehn Kilometer liegen die Hamwarder und Schwarzenbeker Sportplätze im tiefen Südosten Hamburgs auseinander. Auf die Idee von einer gemeinsamen Anreise der Bönningstedter und Halstenbeker im Bus, den der sportliche Leiter Oliver Berndt (HR) gechartert hat, kam aber niemand. Jan-Niclas Galke wird wieder bei seinen Freunden in Appen und Rellingen vorfahren.