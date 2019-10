Appen. Wenn Dörte Schmidtpott mit dem Pferdeanhänger an der Boxengasse vorfährt, fängt Rockybella an zu wiehern. Soll heißen: „Nimm mich mit.“ Das ist keine Bitte, sondern eine Forderung. „Wenn ich mit meinen anderen Pferden starte und Rockybella nicht dabei ist, guckt sie entsetzt und beleidigt“, sagt die Pinnebergerin. Ihre Stute hat richtig Lust auf den Springsport.

Da hat auch Dörte Schmidtpott den richtigen Biss. Die Zahnarzthelferin ist gerade Kreismeisterin im Springen geworden – zum dritten Mal und immer mit demselben Pferd, eben dieser zehnjährigen Holsteiner Stute Rockybella. So ein Tripel hat kein anderer Reiter im Kreis Pinneberg geschafft. 2016 und 2017 gewann die 34-Jährige die Kreismeisterschaft auf dem Catharinenhof in Wedel.

2018 unterbricht Jan Hermann Lienau die Siegesserie

Im vergangenen Jahr musste sich die Amazone knapp dem Gastronomen Jan Hermann Lienau (48) vom Haselauer Landhaus geschlagen geben; jetzt holte sie sich die Siegerschärpe zurück. „Der Parcours war am Finaltag mit einer dreifachen Kombination nicht ganz einfach. Es ging Richtung Zelt, Gastronomie, da lassen sich die Vierbeiner auch schnell mal ablenken“, sagt die Reiterin vom RuF Wedel.

Stechen der Kreismeisterschaften 2019: Noch im Flug taxiert Dörte Schmidtpott bereits den nächsten Sprung.

Foto: Melanie Mallon

Dreifache Kreismeisterin mit demselben Pferd, was löst so ein Erfolg aus? „Das erste Mal war ich richtig aufgeregt, und es ist immer noch ein tolles Gefühl. Ich habe Rockybella viel zu verdanken.“ Das Erfolgsrezept ist die unbändige Freude der Holsteiner Stute am Sport. „Sie prescht förmlich in meinen Pferdeanhänger, weil sie genau weiß, dass jetzt Springen angesagt ist“, sagt Schmidtpott. „So eine Einstellung zum Sport kann nicht antrainiert werden.“

Rockybella, Wallach Fred Feuerstein (17) und Stute Valeska (14) leben auf dem Hof Etzer Heide in Appen und sind dort ebenso wie ihre Besitzerin Exoten. Denn der Hof Etzer Heide hat sich auf Dressurpferde spezialisiert; dort stehen etwa die vierbeinigen Athleten von Kathleen Keller (29), einer der besten Dressurreiterinnen Deutschlands. Dass Schmidtpott auf der weitläufigen Anlage trainieren kann, hat sie ihren Eltern Hermann (69) und Maren (66) zu verdanken. Als sie die Pferdezucht einstellten und den Etzer Hof an die Bauunternehmerin Mareike Groth-Becker verkauften, machten sie das Bleiberecht ihrer Tochter zur Bedingung.

Aus der elterlichen Zucht stammen auch Fred Feuerstein, Valaska und natürlich die Meisterstute. „Rockybella und ich kennen uns seit ihrer Geburt, wir vertrauen uns blind, sie ist für mich geradezu perfekt“, sagt Dörte Schmidtpott, die ihre Tiere selbst trainiert hat. Dabei unterstützt sie der Pferdewirtschaftsmeister Philipp Stut (45) aus Heidgraben bei Uetersen. „Seit neun Jahren arbeite ich erfolgreich mit Philipp zusammen. Es geht dabei um den Muskelaufbau und die Konditionierung und nicht um die Höhe der Hindernisse“, sagt die Amazone, die als Sechsjährige mit dem Reiten begann.

Emma und Noah unterstützen ihre reitende Tante

Ihre Nichte Emma (13) und ihre Neffe Noah (15) gehören mit zum Team. Noah pflegt mit dem Trecker Hallenboden und Sandplatz, Emma assistiert beim Training und auf Turnieren. „Und ich habe immer Leckerlis dabei. Himbeere und Vanille, alle anderen mag Rockybella nicht“, sagt die Schülerin aus Appen.

Existenziell wichtig ist die finanzielle Hilfe von Dörte Schmidtpotts Eltern. „Ich arbeite als zahnmedizinische Fachangestellte 32 Stunden pro Woche. Bei meinem Gehalt könnte ich mir ohne Mama und Papa kein einziges Pferd leisten.“ So kann die dreifache Kreismeisterin in ihrer Freizeit ganz entspannt für die nächste Herausforderung trainieren. „Ich will im kommenden Jahr bei der Landesmeisterschaft in Bad Segeberg starten.“