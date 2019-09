Männer des TSV Ellerbek besiegen den FC St. Pauli vor 400 Zuschauern in der Harbig-Halle. Die Abwehr überzeugt wie in der Vorsaison

Handball 20:18 – Start in die Oberliga gelingt bei voller Hütte

Ellerbek. Das war wie in alten Tagen. Auf den proppenvollen Rängen der Harbig-Halle drängten sich rund

400 Handballfans, um den Saisonauftakt der Oberligamänner des TSV Ellerbek zu verfolgen – und das auch noch gleich im so prestigeträchtigen Derby gegen den FC St. Pauli. Es wurde zwar kein Torfeuerwerk, was mit dem Wissen um die Defensivqualitäten auch niemand wirklich erwartet hatte, aber den hart erkämpften 20:18 (10:10)-Heimsieg bejubelten die Spieler von TSV-Trainer Nico Kibat und deren Fans gleichermaßen.