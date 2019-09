TSV Ellerbek startet mit Liveübertragung in die Saison

Oberligamänner empfangen an diesem Sonnabend den FC St. Pauli zum ersten Punktspiel. Das Match ist via Internet bundesweit zu verfolgen

Ellerbek. Als wäre die Anspannung bei den Handballern des TSV Ellerbek nicht ohnehin schon groß. Schließlich starten die Männer von Trainer Nico Kibat nach intensiver Vorbereitung an diesem Sonnabend (18.30 Uhr, Harbig-Halle) in die Oberliga. Dann muss der neuformierte TSV – elf Spieler und ihr Coach sind dazugestoßen – gegen den FC St. Pauli Farbe bekennen. Spielt das Team von Beginn an gut mit oder wird es wie im Vorjahr eine Zitterpartie um den Klassenerhalt? Die Gäste sind bereits am vergangenen Sonnabend mit einem 27:24-Heimsieg über den TV Fischbek erfolgreich gestartet.